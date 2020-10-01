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В Ярославле на Тверицкой набережной сгорел грузовик. Видео

Пожар случился ночью

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С огнём боролись 6 спасателей&nbsp;

С огнём боролись 6 спасателей 

В Ярославле ночью на Тверицкой набережной сгорел грузовик

В Ярославле в 00:30 1 октября горел грузовик. Пожар случился на Тверицкой набережной, под Заволжским мостом.

Грузовик горел сегодня ночью 


— Пламя было видно с другой стороны моста, от речного вокзала. Мы сначала подумали, что лес горит. Когда приехали к месту происшествия, поняли, что грузовик полыхает, — рассказали 76.RU очевидцы пожара.

В МЧС информацию о ЧП нам подтвердили.

— Сообщение о возгорании поступило к нам в 00:21. На место выезжали шесть спасателей и две единицы техники. Пострадавших нет.

Напомним, вчера ярославцев напугал пожар в центре города. Черный дым привлёк внимание многих горожан. Мы разобрались, что там горело.

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