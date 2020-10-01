В Ярославле на Тверицкой набережной сгорел грузовик. Видео



— Пламя было видно с другой стороны моста, от речного вокзала. Мы сначала подумали, что лес горит. Когда приехали к месту происшествия, поняли, что грузовик полыхает, — рассказали 76.RU очевидцы пожара.

В МЧС информацию о ЧП нам подтвердили.

— Сообщение о возгорании поступило к нам в 00:21. На место выезжали шесть спасателей и две единицы техники. Пострадавших нет.



Напомним, вчера ярославцев напугал пожар в центре города. Черный дым привлёк внимание многих горожан. Мы разобрались, что там горело.