В Ярославле на Тверицкой набережной сгорел грузовик. Видео

В Ярославле ночью на Тверицкой набережной сгорел грузовик
В Ярославле в 00:30 1 октября горел грузовик. Пожар случился на Тверицкой набережной, под Заволжским мостом.
— Пламя было видно с другой стороны моста, от речного вокзала. Мы сначала подумали, что лес горит. Когда приехали к месту происшествия, поняли, что грузовик полыхает, — рассказали 76.RU очевидцы пожара.
В МЧС информацию о ЧП нам подтвердили.
— Сообщение о возгорании поступило к нам в 00:21. На место выезжали шесть спасателей и две единицы техники. Пострадавших нет.
Напомним, вчера ярославцев напугал пожар в центре города. Черный дым привлёк внимание многих горожан. Мы разобрались, что там горело.