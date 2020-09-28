Сгорели мама и сын: в Ярославской области в пожаре погибла семья

В деревне Сколино Первомайского района Ярославской области вчера произошёл пожар. В огне погибли люди. Пожар начался в 14:40, спасатели боролись с огнём несколько часов.

Пламя полностью уничтожило деревянный дом. Жильцов тоже не удалось спасти.

— В результате пожара погибли 60-летний мужчина и его 90-летняя мать. По факту произошедшего организована доследственная проверка, — уточнили в Следственном комитете Ярославской области.

Следователи осмотрели место трагедии, поговорили с очевидцами. Причины возгорания выясняются.