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Тема дняМассовое ДТП под Ярославлем. Есть погибшие

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Сгорели мама и сын: в Ярославской области в пожаре погибла семья

В причинах возгорания разбирается следствие

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В огне погибли двое человек

В огне погибли двое человек

В Ярославской области в пожаре погибли мама и сын

В деревне Сколино Первомайского района Ярославской области вчера произошёл пожар. В огне погибли люди. Пожар начался в 14:40, спасатели боролись с огнём несколько часов.

Пламя полностью уничтожило деревянный дом. Жильцов тоже не удалось спасти.

— В результате пожара погибли 60-летний мужчина и его 90-летняя мать. По факту произошедшего организована доследственная проверка, — уточнили в Следственном комитете Ярославской области.

Следователи осмотрели место трагедии, поговорили с очевидцами. Причины возгорания выясняются.

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