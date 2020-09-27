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В Ярославле подростки потоптались по крыше иномарки. Видео

Публикуем кадры, разлетевшиеся по интернету

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Инцидент произошёл во Фрунзенском районе

Инцидент произошёл во Фрунзенском районе

В Ярославле подростки потоптались по крыше иномарки

В Ярославле толпа подростков средь бела дня потопталась по крыше иномарки, припаркованной во дворе на Липовой горе. Всё случилось в субботу на улице Ярославской. Видео с инцидентом опубликовали в сообществе «Ярославль.LIVE». На кадрах видно, что дети походили вокруг автомобиля, после чего решили, видимо, проверить крышу машины на прочность.

Видео: Kristina Didenko / Vk.com

— Уважаемые родители, если узнали своих детей, научите их уважительно относиться к чужому имуществу, — пишет автор видео Kristina Didenko.

На произошедшее отреагировал мужчина, находящийся во дворе, который и спугнул подростков. В итоге ребятня бросилась бежать.

В полиции случившееся пока не комментируют.

Напомним, что совсем недавно в Ярославской области произошло похожее происшествие — в Рыбинске вандал повредил сразу несколько автомобилей. Мужчина вёл себя неадекватно — царапал машины, что-то на них писал, пинал. После его задержали полицейские.

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автоподросткипроисшествия
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