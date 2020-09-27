В Ярославле подростки потоптались по крыше иномарки. Видео

В Ярославле толпа подростков средь бела дня потопталась по крыше иномарки, припаркованной во дворе на Липовой горе. Всё случилось в субботу на улице Ярославской. Видео с инцидентом опубликовали в сообществе «Ярославль.LIVE». На кадрах видно, что дети походили вокруг автомобиля, после чего решили, видимо, проверить крышу машины на прочность.