В Ярославле подростки потоптались по крыше иномарки. Видео

В Ярославле подростки потоптались по крыше иномарки
В Ярославле толпа подростков средь бела дня потопталась по крыше иномарки, припаркованной во дворе на Липовой горе. Всё случилось в субботу на улице Ярославской. Видео с инцидентом опубликовали в сообществе «Ярославль.LIVE». На кадрах видно, что дети походили вокруг автомобиля, после чего решили, видимо, проверить крышу машины на прочность.
Видео: Kristina Didenko / Vk.com
— Уважаемые родители, если узнали своих детей, научите их уважительно относиться к чужому имуществу, — пишет автор видео Kristina Didenko.
На произошедшее отреагировал мужчина, находящийся во дворе, который и спугнул подростков. В итоге ребятня бросилась бежать.
В полиции случившееся пока не комментируют.
Напомним, что совсем недавно в Ярославской области произошло похожее происшествие — в Рыбинске вандал повредил сразу несколько автомобилей. Мужчина вёл себя неадекватно — царапал машины, что-то на них писал, пинал. После его задержали полицейские.