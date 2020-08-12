Поймали вандала, прыгавшего по машинам в Рыбинске: как он объяснил свой поступок

В Рыбинске поймали вандала, повредившего несколько автомобилей
В Рыбинске поймали вандала, который повредил несколько машин на улице Свободы в ночь на 2 августа. Им оказался 26-летний житель города.
— Мужчина пояснил, что повредил автомобили, находясь в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.
Видео: «Аварии Рыбинск» / Vk.com
Похождения молодого человека попали на уличные камеры. На кадрах с них видно, что он пинал машины, что-то писал на них, пытался открыть двери и даже бегал по крышам. Владельцы транспорта написали заявления в полицию. Ущерб оценен в сумму около 300 тысяч рублей. На вандала завели уже четыре уголовных дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Установлена причастность подозреваемого к совершению еще двух аналогичных преступлений.