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Поймали вандала, прыгавшего по машинам в Рыбинске: как он объяснил свой поступок

Он устроил погром во дворе на улице Свободы

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Хулиган попал на уличные камеры видеонаблюдения

Хулиган попал на уличные камеры видеонаблюдения

В Рыбинске поймали вандала, повредившего несколько автомобилей

В Рыбинске поймали вандала, который повредил несколько машин на улице Свободы в ночь на 2 августа. Им оказался 26-летний житель города.

— Мужчина пояснил, что повредил автомобили, находясь в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Видео: «Аварии Рыбинск» / Vk.com

Похождения молодого человека попали на уличные камеры. На кадрах с них видно, что он пинал машины, что-то писал на них, пытался открыть двери и даже бегал по крышам. Владельцы транспорта написали заявления в полицию. Ущерб оценен в сумму около 300 тысяч рублей. На вандала завели уже четыре уголовных дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Установлена причастность подозреваемого к совершению еще двух аналогичных преступлений.

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вандалкриминал
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