Поймали вандала, прыгавшего по машинам в Рыбинске: как он объяснил свой поступок

В Рыбинске поймали вандала, который повредил несколько машин на улице Свободы в ночь на 2 августа. Им оказался 26-летний житель города.



— Мужчина пояснил, что повредил автомобили, находясь в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

