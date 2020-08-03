«Вытворял всё»: в Рыбинске вандал изуродовал несколько автомобилей. Видео

Неординарный случай произошёл в Рыбинске Ярославской области в ночь на 2 августа. Некий молодой человек испортил сразу несколько машин, припаркованных на улице Свободы.



— Примерно с 00 часов до 00:40 во дворе домов № 29 и 33 по улице Свободы этот экспонат вытворял всё, что ему заблагорассудится, нанёс ущерб почти по всему двору машинам, от одной из них, можно сказать, ничего не оставил! Пожалуйста, если кто-то узнал эту личность, дайте знать! — написали рыбинцы в соцсетях.



Хулиган попал на уличные камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что вандал вёл себя неадекватно — царапал машины, что-то на них писал, пинал. Больше всего своего нездорового внимания он обрушил на светлую машину, стоявшую в одном из дворов. Он пытался открыть у нее багажник и двери, пинал, залезал на крышу.