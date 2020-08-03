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«Вытворял всё»: в Рыбинске вандал изуродовал несколько автомобилей. Видео

Пострадавшие обратились в полицию

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Вандал попал на камеры видеонаблюдения

Вандал попал на камеры видеонаблюдения

В Рыбинске вандал повредил несколько автомобилей

Неординарный случай произошёл в Рыбинске Ярославской области в ночь на 2 августа. Некий молодой человек испортил сразу несколько машин, припаркованных на улице Свободы.

— Примерно с 00 часов до 00:40 во дворе домов № 29 и 33 по улице Свободы этот экспонат вытворял всё, что ему заблагорассудится, нанёс ущерб почти по всему двору машинам, от одной из них, можно сказать, ничего не оставил! Пожалуйста, если кто-то узнал эту личность, дайте знать! — написали рыбинцы в соцсетях.

Хулиган попал на уличные камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что вандал вёл себя неадекватно — царапал машины, что-то на них писал, пинал. Больше всего своего нездорового внимания он обрушил на светлую машину, стоявшую в одном из дворов. Он пытался открыть у нее багажник и двери, пинал, залезал на крышу.

«Аварии Рыбинск» / Vk.com

Владельцы поврежденных авто написали заявления в полицию.

— Сейчас по этому факту проводится проверка, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Вандала пока не нашли, но полиция занимается этим.

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Рыбинсквандалмашиныпроисшествиехулиган
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