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«Загорелся прямо на ходу»: в центре Ярославля вспыхнул автомобиль такси. Видео

Коллега водителя рассказал, что произошло

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У автомобиля выгорел моторный отсек

У автомобиля выгорел моторный отсек

В Ярославле в День города, 12 сентября, в центре города вспыхнул автомобиль такси. ЧП произошло на улице Первомайской у Волковского театра.

— Мужчина пытался тушить. Толку ноль, — написал Николай Полушкин в группе «Жесть Ярославль» в сети «ВКонтакте».

Татьяна Демидова, «Жесть Ярославль» / Vk.com

К счастью, обошлось без жертв.

— Мой товарищ — водитель этой машины. Она загорелась на ходу. В салоне он был один. Причина возгорания пока не понятна. Скорее всего, проводку замкнуло. Слава богу, что автомобль был не на газу, — рассказал знакомый таксиста.

Правда, после пожара машина, по предварительным данным, восстановлению не подлежит.

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