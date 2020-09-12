«Загорелся прямо на ходу»: в центре Ярославля вспыхнул автомобиль такси. Видео

К счастью, обошлось без жертв.



— Мой товарищ — водитель этой машины. Она загорелась на ходу. В салоне он был один. Причина возгорания пока не понятна. Скорее всего, проводку замкнуло. Слава богу, что автомобль был не на газу, — рассказал знакомый таксиста.

