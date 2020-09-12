«Загорелся прямо на ходу»: в центре Ярославля вспыхнул автомобиль такси. Видео

В Ярославле в День города, 12 сентября, в центре города вспыхнул автомобиль такси. ЧП произошло на улице Первомайской у Волковского театра.
— Мужчина пытался тушить. Толку ноль, — написал Николай Полушкин в группе «Жесть Ярославль» в сети «ВКонтакте».
Татьяна Демидова, «Жесть Ярославль» / Vk.com
К счастью, обошлось без жертв.
— Мой товарищ — водитель этой машины. Она загорелась на ходу. В салоне он был один. Причина возгорания пока не понятна. Скорее всего, проводку замкнуло. Слава богу, что автомобль был не на газу, — рассказал знакомый таксиста.
Правда, после пожара машина, по предварительным данным, восстановлению не подлежит.