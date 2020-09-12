В Ярославской области столкнулись две легковушки и «Газель»: есть пострадавшие

Тройное ДТП произошло на дороге Ярославль — Рыбинск вечером 11 сентября. Как сообщили в полиции, в 16:40 в Ярославском районе столкнулись «Шкода-Рапид» и «Хендай-Солярис». После этого «Шкода» врезалась ещё и в припаркованную «Газель».



— В результате ДТП 25-летний водитель автомобиля «Шкода» получил травмы, нуждается в амбулаторном лечении, — добавили в УМВД России по Ярославской области.



На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

