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В Ярославской области столкнулись две легковушки и «Газель»: есть пострадавшие

Тройное ДТП произошло на трассе Ярославль — Рыбинск

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После аварии одному из водителей потребовалась помощь медиков

После аварии одному из водителей потребовалась помощь медиков

В тройном ДТП в Ярославской области пострадал молодой водитель

Тройное ДТП произошло на дороге Ярославль — Рыбинск вечером 11 сентября. Как сообщили в полиции, в 16:40 в Ярославском районе столкнулись «Шкода-Рапид» и «Хендай-Солярис». После этого «Шкода» врезалась ещё и в припаркованную «Газель».

— В результате ДТП 25-летний водитель автомобиля «Шкода» получил травмы, нуждается в амбулаторном лечении, — добавили в УМВД России по Ярославской области.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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