«Грош цена вашим словам, уважаемый мэр»: встреча жильцов взорвавшегося дома с главой Ярославля. Онлайн

Житель:

— Я вам не могу поверить, уважаемый мэр. Как сделали парк 30-летия Победы, Тутаевское шоссе, дороги? Город весь ужасен, а по телевизору вы говорите, что всё хорошо. Кто даст гарантии, что с этим домом не так же? Грош цена вашим словам. Вы сейчас говорите, что ничего не рухнет, но вы там не живёте. А если оно через две недели рухнет?

Мэр:

— В этом году мы 25 километров дорог построили, в том числе и Тутаевское шоссе. Ни один кредит не был привлечён. Так что это ваше субъективное мнение.