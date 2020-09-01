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«Грош цена вашим словам, уважаемый мэр»: встреча жильцов взорвавшегося дома с главой Ярославля. Онлайн

Как власти говорят с ярославцами — в нашем репортаже с места

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На встречу пришли жильцы третьего подъезда

На встречу пришли жильцы третьего подъезда

Жильцов третьего подъезда взорвавшегося дома будут заселять обратно

Сегодня в администрации Дзержинского района Ярославля проходит встреча чиновников и жителей третьего подъезда взорвавшегося дома на улице Батова. Этот подъезд меньше всего пострадал от взрыва, и людям предлагают в скором времени заселяться обратно в свои квартиры. Как происходит разговор об этом — в нашей онлайн-трансляции из администрации.

Ольга Прохорова

К собравшимся обратился полицейский:

— От Следственного комитета пришло поручение опросить всех жителей дома, где был взрыв. Прошу всех, кто завтра не работает, подойти в отдел полиции Дзержинский. Процедура займёт несколько минут. Кто не сможет прийти, мы сами к вам приедем.

Ольга Прохорова

Перед встречей некоторые жильцы дома писали в редакцию 76.RU, что боятся заселяться обратно.

— Мы лучше у администрации разобьём палаточный лагерь!

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова

Глава Дзержинского района Екатерина Мусинова объяснила, почему не начинается встреча.

— Мэр Владимир Волков едет из правительства, уже подъезжает. Через пару минут он будет. Приношу извинения.

Ольга Прохорова

Люди спрашивают: «А где наши депутаты, слуги-то народа? Мы хотели бы их послушать».

— Встреча открытая, могли бы прийти, если бы захотели, — ответила Мусинова.

Ольга Прохорова

Мэр приехал и встал, чтобы выступить, но жители настояли: «Сначала мы».

Ольга Прохорова

— Не нужно говорить за всех, — попросил женщину мэр.

— А мы все согласны, — загудел зал.

Ольга Прохорова

Люди заявили: «Дом аварийный, заселяться не будем».

— Уважаемый мэр, вы известны тем, что говорите абстрактными словами, что ничего понять невозможно.

— Работают следователи. Как будут результаты следствия, мы их озвучим. В вашем подъезде взрыва не было, конструкция не нарушена, — ответил Владимир Волков.

Ольга Прохорова

Мэр:

— Все ресурсоснабжающие организации зашли в подвал и подключили третий поезд в полном объёме. Все работает исправно. Газ был подан в повышенном объёме, чтобы проверить, всё ли нормально. Система выдержала. Если вы боитесь, то сотрудники Газпрома могут зайти в ваши квартиры вместе с вами.

Ольга Прохорова

Представитель газоснабжающей организации:

— По нашим сведениям, завтра в 10 часов начнутся работы по восстановлению газоснабжения третьего подъезда. Все будет выполнено в полном объёме.

Ольга Прохорова

Людей не устраивают эти ответы:

— Вы всё нам врёте. Нагло врете! — кричат из зала.

Ольга Прохорова

Жители:

— Если вы нас выгоните из гостиницы и будете заселять, мы встанем с митингом у правительства. С палатками придём и жить там будем.

Ольга Прохорова

Ярославгражданпроект:

— Разрабатывается проект по утеплению разрушенной стены. Дом будет утеплен.

Ольга Прохорова

Дом сейчас выглядит так. 1-й и 2-й подъезды обнесли заборами.

Ольга Прохорова

Житель из подъезда № 3:

— Вы мне как мэр скажите: кто-нибудь считал стоимость восстановления дома? Может, проще новый построить?

Мэр:

— Есть экспертная компания, которая дорожит своей репутацией. Вас не заселят в аварийный дом. А подсчёт — работа затяжная, это не на глаз делается. Поэтому во второй подъезд никого не заселяют.

Ольга Прохорова

Взорвавшийся дом — 1992 года постройки.

Мэр:

— Первый и третий подъезды — разные. В третьем нет нарушений конструкции, нужно только подключить коммуникации. В первом подъезде нужно ещё проводить работы по укреплению.

Жильцы 3 подъезда:

— Там есть разрушения, просто там все зелёной краской замазали.

Мэр:

— Уверяю вас, никакого скрытия дефектов не было. Поверьте, там работает Следственный комитет.

Ольга Прохорова

Люди спросили, чрез какое время будут проведены экспертизы. Мэр ответил, что работы уникальные, и ничего пока не сказать.

Ольга Прохорова

Такую бумагу выдали жителям дома. «Проживание возможно».

Ольга Прохорова

Житель:

— Я вам не могу поверить, уважаемый мэр. Как сделали парк 30-летия Победы, Тутаевское шоссе, дороги? Город весь ужасен, а по телевизору вы говорите, что всё хорошо. Кто даст гарантии, что с этим домом не так же? Грош цена вашим словам. Вы сейчас говорите, что ничего не рухнет, но вы там не живёте. А если оно через две недели рухнет?

Мэр:

— В этом году мы 25 километров дорог построили, в том числе и Тутаевское шоссе. Ни один кредит не был привлечён. Так что это ваше субъективное мнение.

Ольга Прохорова

Жители:

— Сколько времени мы можем находится в гостинице?

Мэр:

— Вас никто не вселяет. Если не хотите заселяться домой, живите в гостинице.

Ольга Прохорова

Люди обступили мэра. Волков их успокаивает, обещает, что никого на улице власть не оставит.

Ольга Прохорова

Встреча завершена. Видео разговора.

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ЧПвзрыв газа
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