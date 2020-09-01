«Грош цена вашим словам, уважаемый мэр»: встреча жильцов взорвавшегося дома с главой Ярославля. Онлайн

К собравшимся обратился полицейский:
— От Следственного комитета пришло поручение опросить всех жителей дома, где был взрыв. Прошу всех, кто завтра не работает, подойти в отдел полиции Дзержинский. Процедура займёт несколько минут. Кто не сможет прийти, мы сами к вам приедем.
Перед встречей некоторые жильцы дома писали в редакцию 76.RU, что боятся заселяться обратно.
— Мы лучше у администрации разобьём палаточный лагерь!
Глава Дзержинского района Екатерина Мусинова объяснила, почему не начинается встреча.
— Мэр Владимир Волков едет из правительства, уже подъезжает. Через пару минут он будет. Приношу извинения.
Люди спрашивают: «А где наши депутаты, слуги-то народа? Мы хотели бы их послушать».
— Встреча открытая, могли бы прийти, если бы захотели, — ответила Мусинова.
Мэр приехал и встал, чтобы выступить, но жители настояли: «Сначала мы».
— Не нужно говорить за всех, — попросил женщину мэр.
— А мы все согласны, — загудел зал.
Люди заявили: «Дом аварийный, заселяться не будем».
— Уважаемый мэр, вы известны тем, что говорите абстрактными словами, что ничего понять невозможно.
— Работают следователи. Как будут результаты следствия, мы их озвучим. В вашем подъезде взрыва не было, конструкция не нарушена, — ответил Владимир Волков.
Мэр:
— Все ресурсоснабжающие организации зашли в подвал и подключили третий поезд в полном объёме. Все работает исправно. Газ был подан в повышенном объёме, чтобы проверить, всё ли нормально. Система выдержала. Если вы боитесь, то сотрудники Газпрома могут зайти в ваши квартиры вместе с вами.
Представитель газоснабжающей организации:
— По нашим сведениям, завтра в 10 часов начнутся работы по восстановлению газоснабжения третьего подъезда. Все будет выполнено в полном объёме.
Людей не устраивают эти ответы:
— Вы всё нам врёте. Нагло врете! — кричат из зала.
Жители:
— Если вы нас выгоните из гостиницы и будете заселять, мы встанем с митингом у правительства. С палатками придём и жить там будем.
Ярославгражданпроект:
— Разрабатывается проект по утеплению разрушенной стены. Дом будет утеплен.
Дом сейчас выглядит так. 1-й и 2-й подъезды обнесли заборами.
Житель из подъезда № 3:
— Вы мне как мэр скажите: кто-нибудь считал стоимость восстановления дома? Может, проще новый построить?
Мэр:
— Есть экспертная компания, которая дорожит своей репутацией. Вас не заселят в аварийный дом. А подсчёт — работа затяжная, это не на глаз делается. Поэтому во второй подъезд никого не заселяют.
Взорвавшийся дом — 1992 года постройки.
Мэр:
— Первый и третий подъезды — разные. В третьем нет нарушений конструкции, нужно только подключить коммуникации. В первом подъезде нужно ещё проводить работы по укреплению.
Жильцы 3 подъезда:
— Там есть разрушения, просто там все зелёной краской замазали.
Мэр:
— Уверяю вас, никакого скрытия дефектов не было. Поверьте, там работает Следственный комитет.
Люди спросили, чрез какое время будут проведены экспертизы. Мэр ответил, что работы уникальные, и ничего пока не сказать.
Такую бумагу выдали жителям дома. «Проживание возможно».
Житель:
— Я вам не могу поверить, уважаемый мэр. Как сделали парк 30-летия Победы, Тутаевское шоссе, дороги? Город весь ужасен, а по телевизору вы говорите, что всё хорошо. Кто даст гарантии, что с этим домом не так же? Грош цена вашим словам. Вы сейчас говорите, что ничего не рухнет, но вы там не живёте. А если оно через две недели рухнет?
Мэр:
— В этом году мы 25 километров дорог построили, в том числе и Тутаевское шоссе. Ни один кредит не был привлечён. Так что это ваше субъективное мнение.
Жители:
— Сколько времени мы можем находится в гостинице?
Мэр:
— Вас никто не вселяет. Если не хотите заселяться домой, живите в гостинице.
Люди обступили мэра. Волков их успокаивает, обещает, что никого на улице власть не оставит.