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«В наш дом летел огненный шар»: очевидцы рассказали, как произошёл взрыв газа в Ярославле

Женщина рассказала, что почувствовала в момент взрыва

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Взрыв произошел 21 августа около 19:15&nbsp;

Взрыв произошел 21 августа около 19:15 

«Летел огненный шар»: очевидцы рассказали про взрыв дома в Ярославле

Мы продолжаем собирать личные истории людей, которые 21 августа стали свидетелями взрыва газа в доме в ярославской десятиэтажке. О том, как всё произошло, рассказала жительница соседней многоэтажки.

— Раздался страшный грохот. Меня со стула сбило, кота с дивана сшибло. В наш дом летел огненный шар. Видимо, газ хлопнул, а загорелся не сразу. У меня раскурочило окно, все цветы на пол упали. Я перепугалась, смотрю — летят окна, сетки, стекла. Сначала испугалась, что наш дом взорвался, — рассказала местная жительница.

СЮЖЕТ

Взрыв дома в Ярославле Взрыв дома в Ярославле

Напомним, взрыв в доме на улице Батова в Ярославле прогремел около 19:20. По основной версии следствия, в одной из квартир произошла утечка газа. В результате ЧП трое человек погибли. Хозяйку квартиры — преподавателя художественной школы Елену Калошину — взрывной волной выбросило на улицу, она скончалась. Также во время разбора завалов на втором этаже спасатели нашли мертвыми женщину и ее 8-летнего сына. Семьям погибших правительство пообещало выплатить по миллиону рублей. Четыре человека пострадали. Три женщины госпитализированы, один человек отпущен на домашнее лечение.

Большой фоторепортаж с места ЧП.

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