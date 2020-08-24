«В наш дом летел огненный шар»: очевидцы рассказали, как произошёл взрыв газа в Ярославле

«Летел огненный шар»: очевидцы рассказали про взрыв дома в Ярославле
Мы продолжаем собирать личные истории людей, которые 21 августа стали свидетелями взрыва газа в доме в ярославской десятиэтажке. О том, как всё произошло, рассказала жительница соседней многоэтажки.
— Раздался страшный грохот. Меня со стула сбило, кота с дивана сшибло. В наш дом летел огненный шар. Видимо, газ хлопнул, а загорелся не сразу. У меня раскурочило окно, все цветы на пол упали. Я перепугалась, смотрю — летят окна, сетки, стекла. Сначала испугалась, что наш дом взорвался, — рассказала местная жительница.
СЮЖЕТ
Напомним, взрыв в доме на улице Батова в Ярославле прогремел около 19:20. По основной версии следствия, в одной из квартир произошла утечка газа. В результате ЧП трое человек погибли. Хозяйку квартиры — преподавателя художественной школы Елену Калошину — взрывной волной выбросило на улицу, она скончалась. Также во время разбора завалов на втором этаже спасатели нашли мертвыми женщину и ее 8-летнего сына. Семьям погибших правительство пообещало выплатить по миллиону рублей. Четыре человека пострадали. Три женщины госпитализированы, один человек отпущен на домашнее лечение.