«В наш дом летел огненный шар»: очевидцы рассказали, как произошёл взрыв газа в Ярославле

СЮЖЕТ Взрыв дома в Ярославле

Напомним, взрыв в доме на улице Батова в Ярославле прогремел около 19:20. По основной версии следствия, в одной из квартир произошла утечка газа. В результате ЧП трое человек погибли. Хозяйку квартиры — преподавателя художественной школы Елену Калошину — взрывной волной выбросило на улицу, она скончалась. Также во время разбора завалов на втором этаже спасатели нашли мертвыми женщину и ее 8-летнего сына. Семьям погибших правительство пообещало выплатить по миллиону рублей. Четыре человека пострадали. Три женщины госпитализированы, один человек отпущен на домашнее лечение.

Большой фоторепортаж с места ЧП.