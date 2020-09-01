1 сентября вторник
СЕЙЧАС +18°С
usd 73.58
eur 88.15
Тема дняЧто будет с жильцами взорвавшегося дома

Все новости

Все новости

«Скончался до приезда скорой»: в Ярославле иномарка сбила мужчину

В полиции рассказали предварительную версию происшествия

2 171
2Обсудить

Поделиться

ДТП произошло на пересечении проспекта Фрунзе и костромской трассы

ДТП произошло на пересечении проспекта Фрунзе и костромской трассы

В Ярославле иномарка насмерть сбила мужчину. Видео

Вчера вечером на въезде в Ярославль со стороны Костромы «Тойота-Камри» сбила 57-летнего мужчину-пешехода. ДТП произошло в районе пересечения проспекта Фрунзе с трассой М-8.

— Мужчина в результате ДТП от полученных травм скончался до приезда бригады скорой помощи, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Сбитый мужчина скончался до приезда скорой помощи

По предварительным данным, погибший переходил проезжую часть в не предназначенном для этого месте. Известно, что в момент происшествия за рулём легковушки находился 26-летний мужчина.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

ДТПпроисшествия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!