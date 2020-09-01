«Скончался до приезда скорой»: в Ярославле иномарка сбила мужчину

Вчера вечером на въезде в Ярославль со стороны Костромы «Тойота-Камри» сбила 57-летнего мужчину-пешехода. ДТП произошло в районе пересечения проспекта Фрунзе с трассой М-8.



— Мужчина в результате ДТП от полученных травм скончался до приезда бригады скорой помощи, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

