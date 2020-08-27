«Головой в стекло»: мать с ребёнком в машине протаранила маршрутку

Утром 27 августа в Дзержинском районе внедорожник протаранил маршрутку № 96. ДТП произошло у остановки «Красный перевал». За рулём внедорожника ехала женщина, в машине находился ребёнок.

— Просто думала, успеет проскочить, а водитель автобуса не заметил, наверное, начал выезжать с остановки. Я сначала подумал, что в столб въехал, — рассказал пассажир маршрутки Сергей Борисов. — Я спал, не сразу понял, но головой об стекло стукнуло прилично, до сих пор болит.

Согласно правилам дорожного движения, водители обязаны пропускать общественный транспорт, отъезжающий от остановки. Сама женщина и ребёнок в её машине не пострадали, разбит только автомобиль.