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«Головой в стекло»: мать с ребёнком в машине протаранила маршрутку

Подробности от пассажира, который ехал в автобусе

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Авария перекрыла проезд в сторону Норского&nbsp;

Авария перекрыла проезд в сторону Норского 

Утром 27 августа в Дзержинском районе внедорожник протаранил маршрутку № 96. ДТП произошло у остановки «Красный перевал». За рулём внедорожника ехала женщина, в машине находился ребёнок.

— Просто думала, успеет проскочить, а водитель автобуса не заметил, наверное, начал выезжать с остановки. Я сначала подумал, что в столб въехал, — рассказал пассажир маршрутки Сергей Борисов. — Я спал, не сразу понял, но головой об стекло стукнуло прилично, до сих пор болит.

Согласно правилам дорожного движения, водители обязаны пропускать общественный транспорт, отъезжающий от остановки. Сама женщина и ребёнок в её машине не пострадали, разбит только автомобиль.

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ДТПавария с маршруткой
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