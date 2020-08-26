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В Ярославле после физкультуры умер абитуриент ракетного училища

Первые подробности случившегося

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Руководство ракетного училища ситуацию не комментирует

Руководство ракетного училища ситуацию не комментирует

В Ярославле умер абитуриент ракетного училища

В Ярославле умер абитуриент ракетного училища. Молодой человек только что поступил в вуз.

— Парень умер от сердечного приступа. Вероятно, во время физкультуры дали слишком сильную нагрузку, — рассказал 76.RU источник в ракетном училище.

Руководство военного вуза ситуацию не комментирует. Ни один из руководителей на вопрос журналистки 76.RU не ответил. Трубку взял только заместитель начальника училища по военно-политической работе Владлен Кислов. После того, как он услышал, кто ему звонит, положил трубку.

В ярославском военкомате смерть курсанта подтвердили.

— Похоронами занимаемся не мы, а училище. Подробностей у нас нет, — сказали 76.RU в отделе военного комиссариата Ярославской области по Кировскому, Красноперекопскому и Фрунзенскому районам.

Мы будем следить за этой ситуацией.

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курсантракетное училище
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