В Ярославле после физкультуры умер абитуриент ракетного училища

— Похоронами занимаемся не мы, а училище. Подробностей у нас нет, — сказали 76.RU в отделе военного комиссариата Ярославской области по Кировскому, Красноперекопскому и Фрунзенскому районам.

Мы будем следить за этой ситуацией.