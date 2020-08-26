В Ярославле после физкультуры умер абитуриент ракетного училища

В Ярославле умер абитуриент ракетного училища
В Ярославле умер абитуриент ракетного училища. Молодой человек только что поступил в вуз.
— Парень умер от сердечного приступа. Вероятно, во время физкультуры дали слишком сильную нагрузку, — рассказал 76.RU источник в ракетном училище.
Руководство военного вуза ситуацию не комментирует. Ни один из руководителей на вопрос журналистки 76.RU не ответил. Трубку взял только заместитель начальника училища по военно-политической работе Владлен Кислов. После того, как он услышал, кто ему звонит, положил трубку.
В ярославском военкомате смерть курсанта подтвердили.
— Похоронами занимаемся не мы, а училище. Подробностей у нас нет, — сказали 76.RU в отделе военного комиссариата Ярославской области по Кировскому, Красноперекопскому и Фрунзенскому районам.
Мы будем следить за этой ситуацией.