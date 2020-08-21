Момент взрыва дома в Ярославле попал на камеру наблюдения во дворе. Видео

В соцсетях появилось видеозапись момента, когда в доме на улице Батова в Ярославле прогремел взрыв. Выложили кадры с камеры, которая смотрит в один из дворов - в 25 метрах от места взрыва. В этот момент там гуляли дети и мама одного из них. В ту секунду, когда раздался взрыв, на детскую площадку полетели осколки. Мама схватилась за голову и метнулась к малышу. Ребенок в панике вцепился в нее. К счастью, на площадке никто не пострадал.