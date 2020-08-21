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Тема дняВзрыв в жилом доме в Ярославле: погибли 2 человека

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Момент взрыва дома в Ярославле попал на камеру наблюдения во дворе. Видео

Люди запаниковали, когда все произошло

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Маму с ребенком накрыла ударная волна

Маму с ребенком накрыла ударная волна

Взрыв дома в Ярославле попал на камеру наблюдения во дворе. Видео

В соцсетях появилось видеозапись момента, когда в доме на улице Батова в Ярославле прогремел взрыв. Выложили кадры с камеры, которая смотрит в один из дворов - в 25 метрах от места взрыва. В этот момент там гуляли дети и мама одного из них. В ту секунду, когда раздался взрыв, на детскую площадку полетели осколки. Мама схватилась за голову и метнулась к малышу. Ребенок в панике вцепился в нее. К счастью, на площадке никто не пострадал.

Вся оперативная информация о ЧП - в нашей онлайн-трансляции.

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ЧПвзрыв газа
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