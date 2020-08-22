«Жуткая трагедия»: при взрыве дома в Ярославле погибла бывший замдекана педуниверситета

Погибшая после взрыва газа Елена Калошина была бывшим замдекана факультета русской филологии и культуры в ярославском педагогическом университете. В последнее время женщина преподавала в ярославской художественной школе «Канцона».



— Вчерашняя трагедия в Ярославле унесла жизнь нашей бывшей коллеги, заместителя декана факультета русской филологии и культуры ЯГПУ Елены Александровны Калошиной. На факультете она преподавала детскую литературу. К сожалению, не был знаком с ней лично, но в многочисленных университетских чатах сегодня коллеги и ветераны исключительно с теплотой вспоминают Елену Александровну — педагога, ученого, истинно интеллигентного человека. Светлая память Вам, Елена Александровна. Жуткая трагедия. Искренне скорбим.

