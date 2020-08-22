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Тема дняВзрыв в 10-этажке: погибли ребенок и две женщины

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«Жуткая трагедия»: при взрыве дома в Ярославле погибла бывший замдекана педуниверситета

Об этом сообщил ректор ЯГПУ

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Коллеги вспоминают женщину с теплотой&nbsp;

Коллеги вспоминают женщину с теплотой 

При взрыве газа в Ярославле погибла бывший замдекана ЯГПУ Елена Калошина

Погибшая после взрыва газа Елена Калошина была бывшим замдекана факультета русской филологии и культуры в ярославском педагогическом университете. В последнее время женщина преподавала в ярославской художественной школе «Канцона».

— Вчерашняя трагедия в Ярославле унесла жизнь нашей бывшей коллеги, заместителя декана факультета русской филологии и культуры ЯГПУ Елены Александровны Калошиной. На факультете она преподавала детскую литературу. К сожалению, не был знаком с ней лично, но в многочисленных университетских чатах сегодня коллеги и ветераны исключительно с теплотой вспоминают Елену Александровну — педагога, ученого, истинно интеллигентного человека. Светлая память Вам, Елена Александровна. Жуткая трагедия. Искренне скорбим.

Другими жертвами взрыва стали 8-летний малыш и его мама.

Вся оперативная информация — в нашей онлайн-трансляции.

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Ярославльвзрыв
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