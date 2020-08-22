Семьям погибших при взрыве дома в Ярославле выплатят по миллиону рублей

Сегодня утром губернатор Ярославской области провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по факту ЧП на улице Батова.

— Обсудили работу, которая велась экстренными службами города Ярославля по ликвидации последствий, и дальнейший план действий по поддержке пострадавших и членов их семей. Семьи трех погибших при обрушении подъезда после взрыва в десятиэтажном доме в Ярославле получат по 1 миллиону рублей, — заявил губернатор. — В результате трагедии погибли три человека, четверо пострадали. Трое находятся в больнице, одна женщина проходит лечение амбулаторно, на дому. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они обеспечены всем необходимым, работает группа психологов. На данный момент по городу введен режим чрезвычайной ситуации. Причины произошедшего будут установлены следствием. Всем пострадавшим в результате трагедии еще раз приношу свои самые глубокие соболезнования. В беде людей не оставим.

