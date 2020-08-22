Взрыв газа в Ярославле: спасатели остановили работы из-за угрозы обрушения

Спасатели остановили работы на месте взрыва газа в Ярославле из-за угрозы обрушения
Сотрудники МЧС остановили поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в Ярославле.
— Пострадало 12 квартир, 6 из них полностью уничтожены. Спасательные работы осложняются угрозой обрушения плит перекрытий. Поэтому работы завершены. Будет приниматься решение по укреплению конструкций и дальнейшему разбору завалов, — сообщил начальник ГУ МЧС России Олег Бочаров.
По данным на утро 22 августа, при взрыве газа в 10-этажном доме на улице Батова в Ярославле погибли три человека. Одна из них жительница той самой квартиры на четвертом этаже, где прогремел взрыв — Елена Калошина. Взрывной волной женщину выкинуло из квартиры на улицу. Позже под завалами на втором этаже спасатели нашли тела ещё одной женщины и 8-летнего мальчика. Пострадали четверо жильцов — трое в состоянии средней тяжести находятся в больнице, одного человека медики отправили на домашнее лечение.
Напомним, взрыв в доме № 5 корпус 2 по улице Батова прогремел около 19 часов 21 августа. Сейчас из дома все жильцы эвакуированы. Чтобы не было мародерства, дом охраняет полиция и Росгвардия.
Всего в доме зарегистрировано 344 жильца, в пострадавшем подъезде — 115 человек (в том числе 21 ребенок). С целью недопущения случаев мародерства полиция и Росгвардия охраняют место происшествия.
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