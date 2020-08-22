Взрыв газа в Ярославле: спасатели остановили работы из-за угрозы обрушения

Напомним, взрыв в доме № 5 корпус 2 по улице Батова прогремел около 19 часов 21 августа. Сейчас из дома все жильцы эвакуированы. Чтобы не было мародерства, дом охраняет полиция и Росгвардия.



Всего в доме зарегистрировано 344 жильца, в пострадавшем подъезде — 115 человек (в том числе 21 ребенок). С целью недопущения случаев мародерства полиция и Росгвардия охраняют место происшествия.



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