«Людей повыкидывало из квартир»: очевидцы рассказали, как произошёл взрыв дома в Ярославле

Жители домов на Батова в Ярославле рассказали, как произошёл взрыв в доме 5, корпус 2. Говорят, услышали жуткий грохот. Некоторые и увидели, как всё было.

— Взрывом людей просто выкидывало из квартир, — рассказал местный житель. — Парня с балкона вышвырнуло. И девушку выкинуло из квартиры, она упала в кусты.