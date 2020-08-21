«Людей повыкидывало из квартир»: очевидцы рассказали, как произошёл взрыв дома в Ярославле

Очевидцы рассказали, как произошёл взрыв дома в Ярославле
Жители домов на Батова в Ярославле рассказали, как произошёл взрыв в доме 5, корпус 2. Говорят, услышали жуткий грохот. Некоторые и увидели, как всё было.
— Взрывом людей просто выкидывало из квартир, — рассказал местный житель. — Парня с балкона вышвырнуло. И девушку выкинуло из квартиры, она упала в кусты.
Сейчас на месте работают спасательные службы, кинологи, территория оцеплена. Эвакуированные из дома люди пока находятся в Дзержинской администрации. Для них обеспечен горячий чай. На данный момент желающих временно разместиться в гостинице «Которосль» нет, говорят власти.
Под завалами ещё ищут людей. Ищут мальчика 8 лет под завалами, не могут найти.
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