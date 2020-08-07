В Ярославле маршрутка протаранила самосвал: информация о пострадавших и видео

«Пострадали пассажиры»: в Ярославле маршрутка протаранила самосвал. Видео
Сегодня в Ярославле произошло ДТП с участием 73-й маршрутки. Это произошло на проспекте Авиаторов, в районе остановки «Улица Линейная». Известно, что автобус ПАЗ врезался в самосвал «Хово».
— По предварительной информации, в ДТП пострадали трое человек, — сообщили в «Яргортрансе». — При движении из центра города пазик 73-го маршрута, уходя от столкновения, совершил наезд на грузовой автомобиль.
видео: читатель 76.RU
В Управлении МВД России по Ярославской области уточнили, что пострадали кондуктор автобуса и двое пассажиров. Их доставили в больницу.
— На первый взгляд, травмы у них не особо тяжёлые, — говорят очевидцы. — По всей видимости, врачи осмотрят их и отпустят на амбулаторное лечение.
В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит уточнить все детали случившегося.
Из-за этого и других ДТП в Ярославле образовались пробки. Куда сейчас лучше не соваться на транспорте.