7 августа пятница
СЕЙЧАС +23°С
usd 73.04
eur 86.62
Тема дняМаршрутка протаранила самосвал: пострадали люди

Все новости

Все новости

В Ярославле маршрутка протаранила самосвал: информация о пострадавших и видео

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, они выясняют детали случившегося

4 435
14Обсудить

Поделиться

ДТП произошло на проспекте Авиаторов в Заволжском районе

ДТП произошло на проспекте Авиаторов в Заволжском районе

«Пострадали пассажиры»: в Ярославле маршрутка протаранила самосвал. Видео

Сегодня в Ярославле произошло ДТП с участием 73-й маршрутки. Это произошло на проспекте Авиаторов, в районе остановки «Улица Линейная». Известно, что автобус ПАЗ врезался в самосвал «Хово».

— По предварительной информации, в ДТП пострадали трое человек, — сообщили в «Яргортрансе». — При движении из центра города пазик 73-го маршрута, уходя от столкновения, совершил наезд на грузовой автомобиль.

видео: читатель 76.RU

В Управлении МВД России по Ярославской области уточнили, что пострадали кондуктор автобуса и двое пассажиров. Их доставили в больницу.

— На первый взгляд, травмы у них не особо тяжёлые, — говорят очевидцы. — По всей видимости, врачи осмотрят их и отпустят на амбулаторное лечение.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит уточнить все детали случившегося.

Из-за этого и других ДТП в Ярославле образовались пробки. Куда сейчас лучше не соваться на транспорте.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ДТПмаршруткатранспорт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (14)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!