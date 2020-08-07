В Ярославле маршрутка протаранила самосвал: информация о пострадавших и видео

Сегодня в Ярославле произошло ДТП с участием 73-й маршрутки. Это произошло на проспекте Авиаторов, в районе остановки «Улица Линейная». Известно, что автобус ПАЗ врезался в самосвал «Хово».



— По предварительной информации, в ДТП пострадали трое человек, — сообщили в «Яргортрансе». — При движении из центра города пазик 73-го маршрута, уходя от столкновения, совершил наезд на грузовой автомобиль.