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Водитель в больнице: в Ярославской области легковушка влетела в отбойник. Видео

Первые подробности ДТП

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Водителя легковушки доставили в больницу&nbsp;

Водителя легковушки доставили в больницу 

В Ярославской области на трассе Москва — Холмогоры легковушка влетела в отбойник. ДТП произошло в 10:45 недалеко от поселка Семибратово.

— По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением. Мужчина доставлен в больницу, — уточнили в полиции Ярославской области.

Очевидцы выложили в соцсети видео с места происшествия. На кадрах видна груда железа, видимо, легковушка протаранила еще и прицеп автомобиля дорожных рабочих.

Вчера в Борисоглебском районе случилось другое страшное ДТП. Здесь в 7 часов 10 минут лоб в лоб столкнулись «пятерка» и автобус ПАЗ. Водитель легковушки погиб на месте.

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ДТПЯрославская обаласть
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