Водитель в больнице: в Ярославской области легковушка влетела в отбойник. Видео

— По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением. Мужчина доставлен в больницу, — уточнили в полиции Ярославской области.

Очевидцы выложили в соцсети видео с места происшествия. На кадрах видна груда железа, видимо, легковушка протаранила еще и прицеп автомобиля дорожных рабочих.

Вчера в Борисоглебском районе случилось другое страшное ДТП. Здесь в 7 часов 10 минут лоб в лоб столкнулись «пятерка» и автобус ПАЗ. Водитель легковушки погиб на месте.