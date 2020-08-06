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Диск от колеса прилетел в голову: в Ярославской области на работе погиб сотрудник шиномонтажа

Следственный комитет проверяет соблюдение техники безопасности в мастерской

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Сотрудник шиномонтажа в Переславле-Залесском погиб от сорвавшегося с колеса диска

Сотрудник шиномонтажа в Переславле-Залесском погиб от сорвавшегося с колеса диска

В Ярославской области на рабочем месте погиб сотрудник шиномонтажа

Серьезное происшествие случилось в Переславле-Залесском Ярославской области 3 августа. В местном шиномонтаже на рабочем месте погиб автомастер.

— Работник производил работы по бортированию автомобильного колеса. При этом от колеса под пневматическим давлением отлетел диск и попал в голову мужчины. С открытой черепно-мозговой травмой пострадавшего доставили в Переславскую центральную районную больницу. К сожалению, врачи не смогли его спасти. Мужчина скончался, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

После произошедшего СК России по Ярославской области завел уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас устанавливаются люди, ответственные за безопасные условия труда на шиномонтаже, где произошло несчастье.

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погибшиномонтаж
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