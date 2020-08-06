Диск от колеса прилетел в голову: в Ярославской области на работе погиб сотрудник шиномонтажа

Серьезное происшествие случилось в Переславле-Залесском Ярославской области 3 августа. В местном шиномонтаже на рабочем месте погиб автомастер.



— Работник производил работы по бортированию автомобильного колеса. При этом от колеса под пневматическим давлением отлетел диск и попал в голову мужчины. С открытой черепно-мозговой травмой пострадавшего доставили в Переславскую центральную районную больницу. К сожалению, врачи не смогли его спасти. Мужчина скончался, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

