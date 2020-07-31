«Мы об опасности не думали»: мальчишки-спортсмены рассказали, как спасли из реки женщину и девочку

На берегу в этот момент сидела компания взрослых людей, но они только смотрели за происходящим. К счастью, здесь же была тренировка ребят из спортивного клуба по русской лапте «Борисоглебская застава». Трое ребят — 17-летний Димитрий Чиковани, 15-летний Никита Смирнов и 16-летний Никита Фадеев — бросились на помощь утопающим.



— Все произошло как-то быстро и машинально. Мы стояли у берега, слушали задание тренера, и Дима услышал негромкую просьбу мужчины о помощи. Он сразу же поплыл на помощь, и мы за ним, — рассказал Никита Фадеев.



Никита Смирнов подхватил девочку и вместе с ней доплыл до того места, где она могла достать ногами до дна. А Димитрий и Никита Фадеев начали вытаскивать из пучины Анну и подталкивать её к берегу.



— Мы об опасности в тот момент не думали. Но, если бы что-то случилось, наши ребята тоже, думаю, не стояли бы в стороне, а поспешили на помощь. Но нам она не потребовалась, мы все сделали быстро и слаженно, — говорят ребята.



Сейчас спасенные очень благодарны этим троим мальчишкам за их смелость и неравнодушие.

