«Мы об опасности не думали»: мальчишки-спортсмены рассказали, как спасли из реки женщину и девочку

День 6 июля мог завершиться трагически для семьи из Ростова Великого Ярославской области. Анна с мужем, 12-летней дочерью Дашей и ее подругой Варей приехали на дачу в Борисоглебский район. К вечеру пошли искупаться на реку Устье.
— Было около 19 часов. Девочки купались, мы с мужем сидели на берегу. И вдруг я увидела, как девочек понесло течением, а Варю начало тянуть под воду. Мы с мужем тут же кинулись в воду. Варя была на глубине больше человеческого роста, я пыталась вытянуть девочку за руку, но у меня ничего не получалось, я порвала связки, а течение уносило нас вместе с ней всё дальше. Мой муж сумел схватить Варю и немного оттянуть её к берегу, а я тем временем начала уходить под воду. Спасти нас обеих он не мог, — рассказала Анна.
На берегу в этот момент сидела компания взрослых людей, но они только смотрели за происходящим. К счастью, здесь же была тренировка ребят из спортивного клуба по русской лапте «Борисоглебская застава». Трое ребят — 17-летний Димитрий Чиковани, 15-летний Никита Смирнов и 16-летний Никита Фадеев — бросились на помощь утопающим.
— Все произошло как-то быстро и машинально. Мы стояли у берега, слушали задание тренера, и Дима услышал негромкую просьбу мужчины о помощи. Он сразу же поплыл на помощь, и мы за ним, — рассказал Никита Фадеев.
Никита Смирнов подхватил девочку и вместе с ней доплыл до того места, где она могла достать ногами до дна. А Димитрий и Никита Фадеев начали вытаскивать из пучины Анну и подталкивать её к берегу.
— Мы об опасности в тот момент не думали. Но, если бы что-то случилось, наши ребята тоже, думаю, не стояли бы в стороне, а поспешили на помощь. Но нам она не потребовалась, мы все сделали быстро и слаженно, — говорят ребята.
Сейчас спасенные очень благодарны этим троим мальчишкам за их смелость и неравнодушие.
— Только благодаря их быстрой реакции мы живы, — говорит Анна.
Она написала в МЧС обращение с просьбой наградить ребят за их самоотверженность. В ведомстве сказали, что вопрос сейчас на рассмотрении.