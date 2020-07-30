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Происшествия

Трое юных спортсменов спасли тонущую девочку, когда взрослые оказались бессильны

Происшествие случилось в Борисоглебском районе Ярославской области

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Молодые парни в Борисоглебском районе спасли тонущую девочку

Молодые парни в Борисоглебском районе спасли тонущую девочку

Трое юных спортсменов спасли тонущую девочку в Ярославской области

Настоящими героями можно назвать троих ребят из Ярославской области — 17-летнего Димитрия Чиковани, 15-летнего Никиту Смирнова и 16-летнего Никиту Фадеева. Парни спасли жизнь 12-летней девочки.

Ребята — участники спортивного клуба «Борисоглебская застава», где занимаются русской лаптой. 6 июля команда выехала на тренировку на открытом воздухе на берег реки Устье в поселке Борисоглебский. Рядом на пляже отдыхали местные жители. Вдруг со стороны реки послышались детские крики.

— Двенадцатилетняя девочка не справилась с сильным течением и ее стало затягивать в водоворот. В этом месте река делает крутой поворот и имеет сильное течение с водоворотами, — рассказали в МЧС по Ярославской области.

На помощь кинулись мужчина и женщина, которые были с девочкой на пляже. Но им тоже не удалось справиться с течением. Больше никто из отдыхающих даже не пытался помочь. Тогда спортсмены бросились в воду. Димитрий и Никита Фадеев помогли женщине, а Никита Смирнов спас саму девочку. Мужчина выплыл самостоятельно.

В МЧС выразили благодарность юным спасателям. Сейчас в ведомстве готовят документы для их поощрения.

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