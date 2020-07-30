Трое юных спортсменов спасли тонущую девочку, когда взрослые оказались бессильны

Настоящими героями можно назвать троих ребят из Ярославской области — 17-летнего Димитрия Чиковани, 15-летнего Никиту Смирнова и 16-летнего Никиту Фадеева. Парни спасли жизнь 12-летней девочки.



Ребята — участники спортивного клуба «Борисоглебская застава», где занимаются русской лаптой. 6 июля команда выехала на тренировку на открытом воздухе на берег реки Устье в поселке Борисоглебский. Рядом на пляже отдыхали местные жители. Вдруг со стороны реки послышались детские крики.



— Двенадцатилетняя девочка не справилась с сильным течением и ее стало затягивать в водоворот. В этом месте река делает крутой поворот и имеет сильное течение с водоворотами, — рассказали в МЧС по Ярославской области.

