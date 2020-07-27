Переделал травмат в боевой, запасся взрывчаткой: у ярославца дома нашли целый арсенал оружия

После выяснилось, мужчина купил в интернете травматический пистолет, который кустарным способом переделал в боевой. Также обвиняемый рассказал, что банку с веществом, похожим на порох, нашёл в конце прошлого года на площадке с мусорными контейнерами. Убедившись, что это действительно порох, мужчина принес его домой. И это еще не весь арсенал — также в его доме нашли пневматическую винтовку, которую он переделал в газовую.



— На сегодняшний день расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



Напомним, ранее похожая история произошла с мужчиной, который пошёл в лес за грибами и нашел там пакет с боеприпасами. За такую находку мужчине теперь светит реальный срок.