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Переделал травмат в боевой, запасся взрывчаткой: у ярославца дома нашли целый арсенал оружия

В полиции рассказали подробности этой истории

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Помимо взрывчатки, в доме обвиняемого находились пистолет и винтовка

Помимо взрывчатки, в доме обвиняемого находились пистолет и винтовка

В Ярославле будут судить 44-летнего мужчину, хранившего у себя дома взрывчатку и оружие. В своём частном доме на Перекопе он держал огнестрельный пистолет. Кроме того, во время обыска сотрудники полиции обнаружили банку со взрывчатым веществом.

— У обвиняемого было изъято оружие, которое было изготовлено на основе сигнального пистолета, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Помимо этого, сотрудники полиции нашли у мужчины пластиковую ёмкость с промышленно-бездымным порохом массой 91,3 г, патроны 86 штук и винтовку.

После выяснилось, мужчина купил в интернете травматический пистолет, который кустарным способом переделал в боевой. Также обвиняемый рассказал, что банку с веществом, похожим на порох, нашёл в конце прошлого года на площадке с мусорными контейнерами. Убедившись, что это действительно порох, мужчина принес его домой. И это еще не весь арсенал — также в его доме нашли пневматическую винтовку, которую он переделал в газовую.

— На сегодняшний день расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Напомним, ранее похожая история произошла с мужчиной, который пошёл в лес за грибами и нашел там пакет с боеприпасами. За такую находку мужчине теперь светит реальный срок.

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взрывчаткаоружие
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