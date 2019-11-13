Ярославец может сесть в тюрьму на четыре года за находку в лесу

В Ярославле мужчина может сесть в тюрьму за то, что хранил находку из леса у себя дома.

Ярославец в начале октября пошел за грибами и нашел пакет с патронами. В нём оказалось 19 патронов для военного нарезного огнестрельного оружия. Грибник находку забрал с собой и оставил у себя дома, рассказав о ней друзьям.

Позже к мужчине нагрянула проверка и на него завели уголовное дело за хранение боеприпасов. Ярославец не отрицал этого на суде.

— Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, — сообщают в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

