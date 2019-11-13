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Криминал

Ярославец может сесть в тюрьму на четыре года за находку в лесу

Что нашёл мужчина, когда пошёл за грибами

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Мужчине грозит тюремное заключение за хранение найденных патронов&nbsp;

Мужчине грозит тюремное заключение за хранение найденных патронов 

В Ярославле мужчина может сесть в тюрьму за то, что хранил находку из леса у себя дома. 

Ярославец в начале октября пошел за грибами и нашел пакет с патронами. В нём оказалось 19 патронов для военного нарезного огнестрельного оружия. Грибник находку забрал с собой и оставил у себя дома, рассказав о ней друзьям. 

Позже к мужчине нагрянула проверка и на него завели уголовное дело за хранение боеприпасов. Ярославец не отрицал этого на суде.

— Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, — сообщают в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

По закону грибник должен был сдать находку в правоохранительные органы. 

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КОММЕНТАРИИ (3)

Ольга
13 ноя 2019 в 18:01

Вы б тех, кто войны развязывает в тюрьму-то сажали.. Нашли преступника.

Гость
13 ноя 2019 в 18:01

Вот такие вот друзья 😐