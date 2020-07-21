«Хана дому»: в Ярославле четырехэтажный гейзер бил кипятком людям в окна. Видео

В Ярославле на проезде Шавырина сегодня произошло ЧП. Во дворе прорвало трубу, из нее начал бить гейзер кипятка. Да такой, что доставал до четвертого этажа дома № 25, оказавшегося поблизости. Фонтан кипятка на видео сняли жители дома напротив. Зрелище страшное.
— В результате 30 минут заливало дом горячей водой! Ремонтники разрыли яму три с половиной месяца назад. Что-то ремонтировали там, непонятно. И вот итог. Хана дому! — возмущается автор видео.
«Подслушано в Ярославле» / vk.com
В соцсетях гейзер кипятка начали бурно обсуждать. Некоторые шутили, а кто-то опасался за здоровье людей, чьи окна могли быть не закрыты во время происшествия.
— Потихоньку прорываемся в светлое будущее, — отметил Николай.
— Не повезло, у кого окно было открыто, — написала Кристина.
— Ребята, кто писал повыше, что окно помыли, это не шутки. Ведь кипяток шпарил, а если дома реально окна не закрыты и дети маленькие. Это не смешно, а страшно. Мы живём напротив, были все в шоке. Сразу набрали спасателей, — рассказала Екатерина.
За сегодня это точно самый крупный гейзер кипятка, но уже не первый. Днем на Ленинградском проспекте в Ярославле прорвало под землёй трубу. Из-под асфальта на дорогу хлестала горячая вода. ЧП случилось в районе остановки «Улица Пионерская». Тогда коммунальщики объяснили происходящее гидравлическими испытаниями.