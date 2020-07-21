«Хана дому»: в Ярославле четырехэтажный гейзер бил кипятком людям в окна. Видео

В Ярославле на проезде Шавырина сегодня произошло ЧП. Во дворе прорвало трубу, из нее начал бить гейзер кипятка. Да такой, что доставал до четвертого этажа дома № 25, оказавшегося поблизости. Фонтан кипятка на видео сняли жители дома напротив. Зрелище страшное.

— В результате 30 минут заливало дом горячей водой! Ремонтники разрыли яму три с половиной месяца назад. Что-то ремонтировали там, непонятно. И вот итог. Хана дому! — возмущается автор видео.

