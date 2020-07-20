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Влетел в МАЗ, а потом в «Опель»: на проспекте Октября произошло тройное ДТП

«Опель» пришлось увозить на эвакуаторе

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Легковые автомобили сильно смяло

Легковые автомобили сильно смяло

Тройное ДТП произошло утром 20 июня на проспекте Октября.

— По предварительной информации, в 06:30 напротив моторного завода 24-летний водитель, управляя «Тойотой» наехал на стоящий МАЗ, после этого врезался в «Опель», за рулём которого был 37-летний мужчина, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Информация о пострадавших уточняется.

Из-за ДТП на проспекте образовалась пробка

Из-за ДТП на проспекте образовалась пробка

Очевидцы аварии сообщают, что одного человека с травмами увезли в больницу. Легковые авто сильно помяты, «Опель» с места аварии увезли на эвакуаторе.

Видео: Жесть Ярославль / Vk.com

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