Влетел в МАЗ, а потом в «Опель»: на проспекте Октября произошло тройное ДТП

Тройное ДТП произошло утром 20 июня на проспекте Октября.



— По предварительной информации, в 06:30 напротив моторного завода 24-летний водитель, управляя «Тойотой» наехал на стоящий МАЗ, после этого врезался в «Опель», за рулём которого был 37-летний мужчина, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Информация о пострадавших уточняется.

