В ДТП с военными грузовиками в Петровске умерли два человека. Что известно о погибших

В Ярославской области утром 17 июля произошло страшное ДТП с участием военной колонны, «Нивы» и «Газели». Удар от столкновения с военными «Уралами» был такой силы, что «Ниву» расплющило под капотом грузовика. Нам удалось выяснить, сколько человек погибли в катастрофе.
— По предварительным данным, в ДТП на М-8 погибли два человека, пострадавших нет, — сообщили медики из Ростовской ЦРБ.
Как стало известно порталу 76.RU, погибший в «Ниве» 19-летний парень в мае стал папой. И в своей семье был единственным ребёнком...
Редакция выражает соболезнования родным и близким погибших.
Нам удалось найти человека, который проезжал мимо участников ЧП за несколько минут до трагедии. Сергей Чернецкий рассказал порталу 76.RU, какая обстановка была на трассе за мгновения до столкновения.
Мы публикуем все подробности страшной аварии в онлайн-трансляции.