В ДТП с военными грузовиками в Петровске умерли два человека. Что известно о погибших

В Ярославской области утром 17 июля произошло страшное ДТП с участием военной колонны, «Нивы» и «Газели». Удар от столкновения с военными «Уралами» был такой силы, что «Ниву» расплющило под капотом грузовика. Нам удалось выяснить, сколько человек погибли в катастрофе.



— По предварительным данным, в ДТП на М-8 погибли два человека, пострадавших нет, — сообщили медики из Ростовской ЦРБ.



Как стало известно порталу 76.RU, погибший в «Ниве» 19-летний парень в мае стал папой. И в своей семье был единственным ребёнком...

