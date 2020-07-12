12 июля воскресенье
СЕЙЧАС +17°С
usd 71.23
eur 80.27
Тема дняПогибла девушка-байкер

Все новости

Все новости
Происшествия

Погибшим водителем мотоцикла, сбившего пешеходов, оказался известный фотограф

Подробности страшного ДТП в Ярославской области

2 756
3 Обсудить

Поделиться

Мужчина фотографировал и с воздуха, и под водой

Мужчина фотографировал и с воздуха, и под водой

11 июля в Рыбинске произошло страшное ДТП. Мотоцикл сбил переходившую дорогу пару. В результате аварии погибли три человека. На месте скончались 53-летний мужчина, 51-летняя женщина и 38-летний водитель байка. Пассажир мотоцикла в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Как выяснили журналисты «Рыбинского дневника», за рулём мотоцикла был известный в городе фотограф — 38-летний Александр Джуманазаров. Мужчина снимал свадьбы, лавстори и увлекался экстремальной съёмкой.

— Похороны Александра Джуманазарова состоятся во вторник, 14 июля, — сообщил «Рыбинский дневник».

Напомним, ДТП произошло 11 июля в 18:40 на перекрестке улиц Академика Павлова и Сигнальной. Полиция и прокуратура проводят проверку.

Редакция выражает соболезнования родным и близким погибших.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!