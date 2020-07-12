Погибшим водителем мотоцикла, сбившего пешеходов, оказался известный фотограф

11 июля в Рыбинске произошло страшное ДТП. Мотоцикл сбил переходившую дорогу пару. В результате аварии погибли три человека. На месте скончались 53-летний мужчина, 51-летняя женщина и 38-летний водитель байка. Пассажир мотоцикла в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Как выяснили журналисты «Рыбинского дневника», за рулём мотоцикла был известный в городе фотограф — 38-летний Александр Джуманазаров. Мужчина снимал свадьбы, лавстори и увлекался экстремальной съёмкой.



— Похороны Александра Джуманазарова состоятся во вторник, 14 июля, — сообщил «Рыбинский дневник».

