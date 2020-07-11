«Разлетелись в разные стороны»: в Рыбинске мотоциклист насмерть задавил пару

Сегодня, 11 июля, страшное ДТП произошло в Рыбинске Ярославской области. Здесь 38-летний мотоциклист задавил двух человек и погиб сам.

Всё случилось в 18.40 на перекрестке улиц Академика Павлова и Сигнальной.

- По предварительной информации водитель мотоцикла совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП погибли три человека. Госпитализирован с травмами 36-летний мужчина (пассажир, как пишут очевидцы, - прим.ред.). По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.