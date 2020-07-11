11 июля суббота
СЕЙЧАС +24°С
usd 71.23
eur 80.27
Тема дняПогибла девушка-байкер

Все новости

Все новости
ПроисшествияПогибла девушка-байкер

Смерть из-за эффектного кадра: как погибла на трассе девушка-байкер из Ярославля

В сообществе мотоциклистов восстановили картину смертельной аварии

9 141
12 Обсудить

Поделиться

Мотоцикл Ксении пролетел несколько метров

Мотоцикл Ксении пролетел несколько метров

Сегодня ранним утром по пути в Ярославль погибла девушка-байкер Ксения Никитина. В мототусовке Ксения была очень известна, и всё мотосообщество пытается понять, как произошла авария.

В паблике МОТОМОСКВА Это наш Город! попытались воссоздать картину ДТП.

— По информации с места ДТП, произошло столкновение с трактором, двигавшимся в попутном направлении в крайней левой полосе. Ксения ехала, обгоняла колонну мотоциклов и снимала их на камеру, которая прикреплена к шлему. Соответственно повернула голову направо, чтобы их запечатлеть, и врезалась на 130 в трактор, который перестроился и ехал по левой полосе, чтобы совершить разворот, — такую предварительную версию выдвигают мотоциклисты.

Ксении было 33 года, она была родом из Ярославля, увлекалась мототехникой и даже вела свой канал на YouTube, вот последнее видео с этого канала:

Как выяснилось позже, раньше Ксения уже попадала в серьёзное ДТП, после которого чуть не потеряла ногу.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

БайкерМотоциклКсения Никитина
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!