Смерть из-за эффектного кадра: как погибла на трассе девушка-байкер из Ярославля

Сегодня ранним утром по пути в Ярославль погибла девушка-байкер Ксения Никитина. В мототусовке Ксения была очень известна, и всё мотосообщество пытается понять, как произошла авария.

В паблике МОТОМОСКВА Это наш Город! попытались воссоздать картину ДТП.

— По информации с места ДТП, произошло столкновение с трактором, двигавшимся в попутном направлении в крайней левой полосе. Ксения ехала, обгоняла колонну мотоциклов и снимала их на камеру, которая прикреплена к шлему. Соответственно повернула голову направо, чтобы их запечатлеть, и врезалась на 130 в трактор, который перестроился и ехал по левой полосе, чтобы совершить разворот, — такую предварительную версию выдвигают мотоциклисты.