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«Мама, мама! Уходи из дома!» появилось видео страшного пожара в Ярославской области

Подробности с места происшествия

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Пламя охватило весь дом

Пламя охватило весь дом

В Ярославском районе загорелся частный дом. Видео полыхающего здания выложили в группе «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте». В ролике видно, как вокруг дома бегают мужчины и пытаются оттащить парня, который истошно кричит: «Мама, мама!». Женщине в доме кричат: «Уходи оттуда!».

Видео: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

В МЧС рассказали, что дом в деревне Полесье загорелся в пятом часу вечера.

— Сообщение о пожаре поступило в 16:39, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — В 18:03 пожар ликвидировали. Уничтожена кровля на площади 50 квадратных метров.

В службе сообщили, что обошлось без пострадавших.

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Пламя быстро охватило деревянный дом

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