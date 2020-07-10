«Мама, мама! Уходи из дома!» появилось видео страшного пожара в Ярославской области

В Ярославском районе загорелся частный дом. Видео полыхающего здания выложили в группе «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте». В ролике видно, как вокруг дома бегают мужчины и пытаются оттащить парня, который истошно кричит: «Мама, мама!». Женщине в доме кричат: «Уходи оттуда!».

