«Выталкивала сестру к берегу»: в Ярославской области утонула девочка-подросток

В Борисоглебском районе Ярославской области вечером 6 июля произошла трагедия. На Акуловских карьерах утонула 15-летняя девочка-подросток. По словам очевидцев, в районе 19:30 к месту происшествия съехались машины скорой и полиции.

Девочка отдыхала на пляже вместе с родителями и сестренкой. В какой-то момент младшая сестра начала тонуть.

— В общем, старшая оттолкнула младшую поближе к берегу и родители вытащили ее на берег. Позже заметили, что старшей нет и поплыли ее искать. Когда её нашли, она уже не дышала. Ей делали искусственное дыхание, но ее это не спасло, видимо, долго искали и она уже успела нахлебаться воды, — рассказывает подруга погибшей Софья.

