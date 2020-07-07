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Происшествия

«Выталкивала сестру к берегу»: в Ярославской области утонула девочка-подросток

ЧП случилось на Акуловских карьерах

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ЧП произошло вечером 6 июля&nbsp;

ЧП произошло вечером 6 июля 

В Борисоглебском районе Ярославской области вечером 6 июля произошла трагедия. На Акуловских карьерах утонула 15-летняя девочка-подросток. По словам очевидцев, в районе 19:30 к месту происшествия съехались машины скорой и полиции.

Девочка отдыхала на пляже вместе с родителями и сестренкой. В какой-то момент младшая сестра начала тонуть.

— В общем, старшая оттолкнула младшую поближе к берегу и родители вытащили ее на берег. Позже заметили, что старшей нет и поплыли ее искать. Когда её нашли, она уже не дышала. Ей делали искусственное дыхание, но ее это не спасло, видимо, долго искали и она уже успела нахлебаться воды, — рассказывает подруга погибшей Софья.

— На этом водоеме так резко начинается глубина, родителям надо следить, бедная девочка, — написала в соцсетях Елена.

В полиции области сказали, что этим делом занимается Следственный комитет. Мы запросили информацию и следим за развитием событий.

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Борисоглебский районЯрославская областьутонул ребенок
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