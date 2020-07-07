«Выталкивала сестру к берегу»: в Ярославской области утонула девочка-подросток

В Борисоглебском районе Ярославской области вечером 6 июля произошла трагедия. На Акуловских карьерах утонула 15-летняя девочка-подросток. По словам очевидцев, в районе 19:30 к месту происшествия съехались машины скорой и полиции.
Девочка отдыхала на пляже вместе с родителями и сестренкой. В какой-то момент младшая сестра начала тонуть.
— В общем, старшая оттолкнула младшую поближе к берегу и родители вытащили ее на берег. Позже заметили, что старшей нет и поплыли ее искать. Когда её нашли, она уже не дышала. Ей делали искусственное дыхание, но ее это не спасло, видимо, долго искали и она уже успела нахлебаться воды, — рассказывает подруга погибшей Софья.
— На этом водоеме так резко начинается глубина, родителям надо следить, бедная девочка, — написала в соцсетях Елена.
В полиции области сказали, что этим делом занимается Следственный комитет. Мы запросили информацию и следим за развитием событий.