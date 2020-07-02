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«Водитель чудом выжил»: на Прусовских карьерах автомобиль снес несколько сосен

Подробности ДТП в Ярославле

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Удар был настолько сильный, что сосны попадали&nbsp;

Удар был настолько сильный, что сосны попадали 

В Ярославле утром 2 июля иномарка вылетела в кювет по дороге к Прусовским карьерам. Автомобиль вылетел с дороги и протаранил сосны. Удар был настолько сильным, что несколько деревьев сломались. От машины осталась лишь груда металла.

— Машину — в металлолом. Водитель чудом остался жив, отделался ушибами, — рассказали очевидцы ДТП.

Водитель чудом остался жив

Водитель чудом остался жив

При взгляде на фото с места происшествия становится жутко — невольно задаешься вопросом, как автомобилист уцелел.

— Авария произошла в 10 часов 45 минут утра, мужчина, сидевший за рулем, не пострадал, — сказали в полиции Ярославской области.

Информации о том, почему подобное ДТП случилось на ровной прямой дороге, пока нет.

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ДТПЯрославльаварияПрусовские карьеры
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