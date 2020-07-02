«Водитель чудом выжил»: на Прусовских карьерах автомобиль снес несколько сосен

В Ярославле утром 2 июля иномарка вылетела в кювет по дороге к Прусовским карьерам. Автомобиль вылетел с дороги и протаранил сосны. Удар был настолько сильным, что несколько деревьев сломались. От машины осталась лишь груда металла.
— Машину — в металлолом. Водитель чудом остался жив, отделался ушибами, — рассказали очевидцы ДТП.
При взгляде на фото с места происшествия становится жутко — невольно задаешься вопросом, как автомобилист уцелел.
— Авария произошла в 10 часов 45 минут утра, мужчина, сидевший за рулем, не пострадал, — сказали в полиции Ярославской области.
Информации о том, почему подобное ДТП случилось на ровной прямой дороге, пока нет.