«Водитель чудом выжил»: на Прусовских карьерах автомобиль снес несколько сосен

В Ярославле утром 2 июля иномарка вылетела в кювет по дороге к Прусовским карьерам. Автомобиль вылетел с дороги и протаранил сосны. Удар был настолько сильным, что несколько деревьев сломались. От машины осталась лишь груда металла.

— Машину — в металлолом. Водитель чудом остался жив, отделался ушибами, — рассказали очевидцы ДТП.