«Фонтан до 3 этажа бил»: в Брагино вода из прорвавшей трубы хлестала во дворе жилого дома

В ночь на 2 июля жителей дома № 25 по проезду Шавырина в Ярославле разбудил шум от рвущейся вверх струи воды.
— Фонтан до третьего этажа, служба спасения не хочет слушать, положила трубку, — пожаловался житель Дзержинского района в соцсетях.
— 30 июня включили горячую воду, она все дни текла жуткого цвета, сегодня в ночь её отключили, а потом этот прорыв, — рассказала жительница дома на проезде Шавырина Елена.
Местные говорят, что трубы у дома раскопали пару недель назад, они так и стоят открытыми.
— Произошёл технологический сбой. Уже всё устранено, — передали из мэрии Ярославля.
Прорывы труб в Ярославле случаются регулярно, когда начинается сезон работ на водопроводе. Однажды разлитая вода подмыла под собой основание дороги, из-за чего обрушился асфальт.
С 1 июля в Ярославле начали включать настоящие фонтаны — те, что работают для красоты.