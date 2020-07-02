«Фонтан до 3 этажа бил»: в Брагино вода из прорвавшей трубы хлестала во дворе жилого дома

В ночь на 2 июля жителей дома № 25 по проезду Шавырина в Ярославле разбудил шум от рвущейся вверх струи воды.

— Фонтан до третьего этажа, служба спасения не хочет слушать, положила трубку, — пожаловался житель Дзержинского района в соцсетях.

— 30 июня включили горячую воду, она все дни текла жуткого цвета, сегодня в ночь её отключили, а потом этот прорыв, — рассказала жительница дома на проезде Шавырина Елена.

Местные говорят, что трубы у дома раскопали пару недель назад, они так и стоят открытыми.