В Ярославле лось напоролся на острый забор в детском садике

Сегодня в Ярославле на Перекоп забрёл лось. Животное, по словам очевидцев, долго гуляло по району. Лось попытался перепрыгнуть забор детского сада № 185, но в итоге повис на прутьях забора.

— Когда я увидел его, он ещё бегал по территории садика, — написал на своей странице в «Facebook» Олег Крупочкин. — Обошёл садик — а он висит.



В мэрии рассказали:

— В 14:15 сотрудники центра гражданской защиты выехали на место, но, к сожалению, к приезду спасателей лось скончался от полученных ран. Чтобы снять животное с забора, пришлось вырезать целую секцию ограждения с помощью гидравлического инструмента, после этого лося отвезли в охотхозяйство.