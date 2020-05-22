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В Ярославле лось напоролся на острый забор в детском садике

Чтобы вытащить животное, пришлось выпиливать целую секцию

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Лось погиб на заборе

Лось погиб на заборе

Сегодня в Ярославле на Перекоп забрёл лось. Животное, по словам очевидцев, долго гуляло по району. Лось попытался перепрыгнуть забор детского сада № 185, но в итоге повис на прутьях забора.

— Когда я увидел его, он ещё бегал по территории садика, — написал на своей странице в «Facebook» Олег Крупочкин. — Обошёл садик — а он висит.

В мэрии рассказали:

— В 14:15 сотрудники центра гражданской защиты выехали на место, но, к сожалению, к приезду спасателей лось скончался от полученных ран. Чтобы снять животное с забора, пришлось вырезать целую секцию ограждения с помощью гидравлического инструмента, после этого лося отвезли в охотхозяйство.

За последнюю неделю это далеко не первый случай, когда дикие животные приходят в город. Ранее лось также застрял на территории Соловьевской больницы. За несколько дней до этого в Брагино прибежал медведь и напал на одного из местных жителей.

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лосьдетский сад в Ярославле
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