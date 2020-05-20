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Тема дня Как дикий медведь оказался в Ярославле

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26-летнему Евгению Золотову пришлось сразиться с медведем на городской улице

26-летнему Евгению Золотову пришлось сразиться с медведем на городской улице

Сейчас в соцсетях Евгения Золотова из Ярославля сравнивают с героем фильма «Выживший» и называют вторым Ярославом Мудрым. Всё потому, что ему пришлось сразиться с настоящим медведем. Произошла эта схватка прямо в городе — на улице Панина, у офиса «Мои документы» в ночь на 18 мая. Мы встретились с Евгением на том самом месте, и он в подробностях рассказал, как всё произошло.

— Я возвращался домой от друга, которому помогал с ремонтом автомобиля. Шёл, разговаривал по телефону. Вдруг из-за припаркованного джипа выходит медведь. Я говорю другу по телефону: «Тут медведь». Он удивился: «Какой медведь?» Я опустил руку с телефоном, встал как вкопанный. В общем-то готов был к тому, что он может напасть. Смотрю, он мимо проходит. Плавно поворачиваю голову, чтобы понимать, что он делает. И в самый последний момент он развернулся и напрыгнул на меня. Я выставил вперед локоть, чтобы он хотя бы до шеи не достал. Сгруппировался, встал крепко на ноги, чтобы зверь не уронил меня с первого толчка. Он схватил меня за ногу, я начал кричать: «Помогите!» Посмотрел по сторонам — вокруг никого. Я понимал, что я на улице один и передо мной медведь, надо как-то себя из этой ситуации вытаскивать. Я как мог от него отбивался. Была только одна мысль — остаться живым, остальное неважно. Вдруг в этот момент припаркованный рядом автомобиль такси начал моргать фарами и сигналить. Медведь меня отпустил и убежал. Таксист крикнул, чтобы я бежал в машину, и я побежал. Боль не сразу почувствовал. Только когда пошел к машине, понял, что нога сильно болит. Посмотрел — у меня вся штанина в крови.

Видео: Елена Вахрушева

На помощь Евгению пришел таксист Антон Ушаков, который, по счастливой случайности, именно в этом месте ждал заказа. Он отвез пострадавшего парня к больнице № 9, а сам вернулся туда, где был медведь — подумал, вдруг кому-то еще понадобится помощь.

В больнице Евгению не сразу поверили.

— Я постучал в приемный покой. Говорю: «На меня напал медведь». Они спрашивают: «Какой медведь? Не может такого быть! Может, собака?» Я говорю: «Серьезно, медведь покусал». Мне открыли дверь, посмотрели на меня выпученными глазами, увидели раны, позвали врача, — рассказал пострадавший.

У Евгения оказались расцарапаны рука и правая икра. А на бедре остались два глубоких прокуса. Врачи быстро обработали и зашили парню раны, отправили домой лечиться — прописали покой, перевязки и уколы от бешенства.

У Евгения поцарапаны рука и нога, на бедре — два прокуса

У Евгения поцарапаны рука и нога, на бедре — два прокуса

— На моем месте мог оказаться любой. И страшно представить, что бы могло случиться, если бы медведь накинулся на ребенка, подростка или женщину, которые не смогли бы дать отпор, — размышляет Евгений.

Таксисту Антону Ушакову Евгений очень благодарен.

— Сейчас не всегда можно встретить людей, которые готовы прийти на помощь другому. Если бы не он, не известно, как бы развивались дальше события, — говорит пострадавший парень. — Я бы пожал ему руку.

Ну а день, когда произошла его схватка с медведем, Евгений готов считать своим вторым днем рождения.

Косолапому же не повезло. Мишку посчитали опасными и застрелили.

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