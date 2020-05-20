Сейчас в соцсетях Евгения Золотова из Ярославля сравнивают с героем фильма «Выживший» и называют вторым Ярославом Мудрым. Всё потому, что ему пришлось сразиться с настоящим медведем. Произошла эта схватка прямо в городе — на улице Панина, у офиса «Мои документы» в ночь на 18 мая. Мы встретились с Евгением на том самом месте, и он в подробностях рассказал, как всё произошло.



— Я возвращался домой от друга, которому помогал с ремонтом автомобиля. Шёл, разговаривал по телефону. Вдруг из-за припаркованного джипа выходит медведь. Я говорю другу по телефону: «Тут медведь». Он удивился: «Какой медведь?» Я опустил руку с телефоном, встал как вкопанный. В общем-то готов был к тому, что он может напасть. Смотрю, он мимо проходит. Плавно поворачиваю голову, чтобы понимать, что он делает. И в самый последний момент он развернулся и напрыгнул на меня. Я выставил вперед локоть, чтобы он хотя бы до шеи не достал. Сгруппировался, встал крепко на ноги, чтобы зверь не уронил меня с первого толчка. Он схватил меня за ногу, я начал кричать: «Помогите!» Посмотрел по сторонам — вокруг никого. Я понимал, что я на улице один и передо мной медведь, надо как-то себя из этой ситуации вытаскивать. Я как мог от него отбивался. Была только одна мысль — остаться живым, остальное неважно. Вдруг в этот момент припаркованный рядом автомобиль такси начал моргать фарами и сигналить. Медведь меня отпустил и убежал. Таксист крикнул, чтобы я бежал в машину, и я побежал. Боль не сразу почувствовал. Только когда пошел к машине, понял, что нога сильно болит. Посмотрел — у меня вся штанина в крови.

