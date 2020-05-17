«Вот они — красавцы»: четыре лося вышли на дорогу в Ярославле. Видео

Около четырёх часов утра ярославец снял на видео четырёх лосят, стоящих посреди дороги на Промышленном шоссе.
— Вот они — красавцы, — написал автор видео и выложил ролик в группу «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».
Животные невозмутимо стояли посреди проезжей части, но, когда машина приблизилась, побежали на встречную полосу. Несколько секунд они бежали по дороге, но от сигнала гудка лоси ускакали на обочину.
Видео: Подслушано в Ярославле / Vk.com
Появление годовалых лосят в городах и дорогах области весной не редко. В конце апреля лось забежал на территорию детского сада в Дзержинском районе.
— Заход лося в город или поселок связан с тем, что весной матери отгоняют молодых лосят от себя перед отелом, чтобы всё внимание уделить воспитанию новорожденного потомства, — рассказал заместитель председателя комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. — В это время лоси-годовики ведут себя непредсказуемо, плохо ориентируются на местности.
Специалисты предупреждают, что при встрече с лосями необходимо быть осторожными и не пытаться самостоятельно вывести животное в безопасное место — это может быть опасно для жизни. Если вы встретили сохатого в Ярославле, сообщите в региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования по телефонам горячих линий: (4852) 78–61–62, 40–19–15, +7 920 142–30–66 либо в полицию по телефону 102 или по единому номеру телефона экстренных служб 112.