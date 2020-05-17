«Вот они — красавцы»: четыре лося вышли на дорогу в Ярославле. Видео

Около четырёх часов утра ярославец снял на видео четырёх лосят, стоящих посреди дороги на Промышленном шоссе.



— Вот они — красавцы, — написал автор видео и выложил ролик в группу «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».



Животные невозмутимо стояли посреди проезжей части, но, когда машина приблизилась, побежали на встречную полосу. Несколько секунд они бежали по дороге, но от сигнала гудка лоси ускакали на обочину.

