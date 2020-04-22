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Власти говорят, что мост не выдержал порывов ветра

Власти говорят, что мост не выдержал порывов ветра

В посёлке Борисоглебский Ярославской области обрушился мост через реку Устье.

— Мост сложился. Это произошло из-за сильного ветра, — рассказал глава района Борисоглебский Владимир Попов. — Никто не пострадал. Сейчас мы ждём проектировщиков, завтра приедут специалисты «Ярдормоста», чтобы оценить и решить, как его восстановить. Мост находится на гарантии до июля, но организации, которая его возводила (компания «Реминдустрия». — Прим. ред.), уже не существует.

Этот мост не единственный переход через реку Устье, по словам главы района, метрах в 500 есть дорога и безопасный переход.

Мост торжественно открыли в конце декабря 2015 года. Тогда на открытие приезжал губернатор Ярославской области Сергей Ястребов.

Мост — всё

Мост — всё

— Мостовой переход построен с использованием новых материалов и технологий, соответствует современным стандартам. Поэтому я уверен, что новый мост послужит еще не одному поколению борисоглебцев, — говорил тогда Ястребов.

На церемонию также была приглашена депутат Государственной думы РФ Валентина Терешкова.

До того, как построили новый мост, жители долгое время пользовались деревянным — тот стоял с 70-х годов. В 2013 году переход был разрушен половодьем, осталась лишь часть опор. На строительство нового моста потратили около 20 миллионов рублей.

Таким было открытие моста в 2015 году

Таким было открытие моста в 2015 году

На открытие приехали Валентина Терешкова и губернатор Сергей Ястребов

На открытие приехали Валентина Терешкова и губернатор Сергей Ястребов

Сильный ветер сегодня бушует и в Ярославле. В одном из дворов он повалил тополь, который рухнул на машину.

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