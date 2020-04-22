В посёлке Борисоглебский Ярославской области обрушился мост через реку Устье.
— Мост сложился. Это произошло из-за сильного ветра, — рассказал глава района Борисоглебский Владимир Попов. — Никто не пострадал. Сейчас мы ждём проектировщиков, завтра приедут специалисты «Ярдормоста», чтобы оценить и решить, как его восстановить. Мост находится на гарантии до июля, но организации, которая его возводила (компания «Реминдустрия». — Прим. ред.), уже не существует.
Этот мост не единственный переход через реку Устье, по словам главы района, метрах в 500 есть дорога и безопасный переход.
Мост торжественно открыли в конце декабря 2015 года. Тогда на открытие приезжал губернатор Ярославской области Сергей Ястребов.
— Мостовой переход построен с использованием новых материалов и технологий, соответствует современным стандартам. Поэтому я уверен, что новый мост послужит еще не одному поколению борисоглебцев, — говорил тогда Ястребов.
На церемонию также была приглашена депутат Государственной думы РФ Валентина Терешкова.
До того, как построили новый мост, жители долгое время пользовались деревянным — тот стоял с 70-х годов. В 2013 году переход был разрушен половодьем, осталась лишь часть опор. На строительство нового моста потратили около 20 миллионов рублей.
Сильный ветер сегодня бушует и в Ярославле. В одном из дворов он повалил тополь, который рухнул на машину.