В посёлке Борисоглебский Ярославской области обрушился мост через реку Устье.

— Мост сложился. Это произошло из-за сильного ветра, — рассказал глава района Борисоглебский Владимир Попов. — Никто не пострадал. Сейчас мы ждём проектировщиков, завтра приедут специалисты «Ярдормоста», чтобы оценить и решить, как его восстановить. Мост находится на гарантии до июля, но организации, которая его возводила (компания «Реминдустрия». — Прим. ред.), уже не существует.

Этот мост не единственный переход через реку Устье, по словам главы района, метрах в 500 есть дорога и безопасный переход.

