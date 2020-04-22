«Налейте водки»: в Ярославле ветер повалил деревья. Раздавило иномарку. Фото

— Даже погода шепчет: сиди дома, — отмечает Екатерина Байгушева.



Ярославцы также сообщили о поваленном дереве в Заволжском районе.

— Перед въездом на «Байкал» сосна на дорогу упала, — рассказали активисты сообщества «Дороги Ярославля». — Удивило что упало из глубины бора, ствол не с краю стоял.



Ранее спасатели предупреждали о возможных происшествиях и чрезвычайных ситуациях из-за непогоды, которая продлится до конца недели.

