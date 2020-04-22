«Налейте водки»: в Ярославле ветер повалил деревья. Раздавило иномарку. Фото

Сегодня на Ярославль обрушился сильный ветер, который многих застал врасплох. Жители стали выкладывать в соцсетях фотографии с последствиями непогоды.
Во «ВКонтакте» в паблике «Подслушано в Ярославле» появилась публикация с раздавленным автомобилем, на который упало дерево. К счастью, во время происшествия в машине никого не было. В комментариях люди сочувствуют владельцу иномарки и советуют употребить горячительного.
— Ребят тут не до сарказма, — сопереживает Женя Ляпунова. — Человеку только посочувствовать нужно. Поди от шока не отошёл. Налейте ему водки, чтоб хоть как-то полегчало.
А под публикацией с фото где на Ушакова, где сильный ветер поломал дерево и перегородил дорогу для проезда, люди отметили актуальность нынешней самоизоляции:
— Даже погода шепчет: сиди дома, — отмечает Екатерина Байгушева.
Ярославцы также сообщили о поваленном дереве в Заволжском районе.
— Перед въездом на «Байкал» сосна на дорогу упала, — рассказали активисты сообщества «Дороги Ярославля». — Удивило что упало из глубины бора, ствол не с краю стоял.
Ранее спасатели предупреждали о возможных происшествиях и чрезвычайных ситуациях из-за непогоды, которая продлится до конца недели.