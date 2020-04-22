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Происшествия

«Налейте водки»: в Ярославле ветер повалил деревья. Раздавило иномарку. Фото

В Ярославле сильный ветер устроил погром: публикуем последствия

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Последствия урагана оказались нешуточными

Последствия урагана оказались нешуточными

Сегодня на Ярославль обрушился сильный ветер, который многих застал врасплох. Жители стали выкладывать в соцсетях фотографии с последствиями непогоды.

Во «ВКонтакте» в паблике «Подслушано в Ярославле» появилась публикация с раздавленным автомобилем, на который упало дерево. К счастью, во время происшествия в машине никого не было. В комментариях люди сочувствуют владельцу иномарки и советуют употребить горячительного.

Автомобиль сильно пострадал от падения тополя

Автомобиль сильно пострадал от падения тополя

— Ребят тут не до сарказма, — сопереживает Женя Ляпунова. — Человеку только посочувствовать нужно. Поди от шока не отошёл. Налейте ему водки, чтоб хоть как-то полегчало.

А под публикацией с фото где на Ушакова, где сильный ветер поломал дерево и перегородил дорогу для проезда, люди отметили актуальность нынешней самоизоляции:

В проезде Ушакова дерево перегородило проезд

В проезде Ушакова дерево перегородило проезд

— Даже погода шепчет: сиди дома, — отмечает Екатерина Байгушева.

Ярославцы также сообщили о поваленном дереве в Заволжском районе.

— Перед въездом на «Байкал» сосна на дорогу упала, — рассказали активисты сообщества «Дороги Ярославля». — Удивило что упало из глубины бора, ствол не с краю стоял.

Ранее спасатели предупреждали о возможных происшествиях и чрезвычайных ситуациях из-за непогоды, которая продлится до конца недели.

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