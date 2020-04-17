«Мы потеряли порядочного человека»: губернатор Ярославской области — о гибели мэра Данилова

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил свои соболезнования родным и близким погибших мэра Данилова Ивана Свечушкина и его супруги.
— Иван Свечушкин много лет работал на железной дороге. Начинал с мастера в локомотивном депо. Возглавил городское поселение в 2018 году. При его участии началось преображение Данилова: в начале месяца здесь приступили к масштабной реконструкции центральной части. Мы потеряли ответственного и порядочного человека, много сделавшего для своей малой родины. Светлая память.
Этой ночью в пожаре трагически погибли глава Данилова и его супруга. Сгорел их дом. Вся информация о трагедии — в онлайн-трансляции.