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«Мы потеряли порядочного человека»: губернатор Ярославской области — о гибели мэра Данилова

Дмитрий Миронов выразил соболезнования родным и близким Ивана Свечушкина и его жены

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Погибший мэр Данилова Иван Свечушкин был в отпуске — отдыхал дома

Погибший мэр Данилова Иван Свечушкин был в отпуске — отдыхал дома

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил свои соболезнования родным и близким погибших мэра Данилова Ивана Свечушкина и его супруги.

— Иван Свечушкин много лет работал на железной дороге. Начинал с мастера в локомотивном депо. Возглавил городское поселение в 2018 году. При его участии началось преображение Данилова: в начале месяца здесь приступили к масштабной реконструкции центральной части. Мы потеряли ответственного и порядочного человека, много сделавшего для своей малой родины. Светлая память.

Этой ночью в пожаре трагически погибли глава Данилова и его супруга. Сгорел их дом. Вся информация о трагедии — в онлайн-трансляции.

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трагедияпожарДанилов
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