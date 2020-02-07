«Пьем успокоительные»: жители дома, где взорвался газ, рассказали, что происходит у них в квартирах

Жители взорвавшегося дома до сих пор не могут нормально жить Фото: Елена Вахрушева

Два месяца прошло с той страшной ночи, когда взорвался газ в доме № 41 по улице Панина в Ярославле. Центром хлопка стала квартира во втором подъезде пятиэтажки. После обследования дома жильцам большинства квартир разрешили вернуться домой. Но в четыре самые пострадавшие квартиры жителей еще не пускают.

— Все тянется очень долго. Еще до Нового года у нас восстановили рухнувшую от взрыва стену между двумя квартирами. В одной из этих квартир можно было бы сделать косметический ремонт, вставить выбитые стекла и заселять людей. Но этого почему-то не происходит. Нам уже надоело мотаться по родным и близким. Сидим на успокоительных, чтобы заглушить стресс, — рассказала хозяйка одной из квартир, в которые еще не пускают жильцов.



У ее соседей другая проблема. Их квартира расположена как раз под той, в которой прогремел взрыв.

— Сейчас над нами ведутся восстановительные работы. При этом нас предупредили, что есть вероятность того, что при заливке пола в квартире сверху строительная смесь протечет к нам, испортив потолок и стены. А это значит, что к трещинам и выбитым окнам у нас добавятся новые повреждения жилья. Мы задавали вопрос, кто нам возместит этот ущерб. Но четкого ответа мы так и не получили, — говорит житель квартиры.



Из-за незавершенного ремонта страдают и другие жильцы. Незастекленные окна выхолаживают помещения, в комнатах ледяные полы и стены. Люди зачастую сидят дома в верхней одежде. В стояке, где произошел взрыв, нет газа. При этом у жильцов нет ясности, когда это все закончится. Сроки завершения работ никто ни из администрации района, ни из управляющей компании, ни из строительной фирмы не называет.

А самое главное — люди до сих пор не могут получить ни одного документа, в котором говорилось бы, что их дом безопасен для проживания.

