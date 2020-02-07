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Происшествия Взрыв газа на Панина Эксклюзив

«Пьем успокоительные»: жители дома, где взорвался газ, рассказали, что происходит у них в квартирах

Люди не могут добиться от властей ответов на свои вопросы

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Жители взорвавшегося дома до сих пор не могут нормально жить

Жители взорвавшегося дома до сих пор не могут нормально жить

Два месяца прошло с той страшной ночи, когда взорвался газ в доме № 41 по улице Панина в Ярославле. Центром хлопка стала квартира во втором подъезде пятиэтажки. После обследования дома жильцам большинства квартир разрешили вернуться домой. Но в четыре самые пострадавшие квартиры жителей еще не пускают.

— Все тянется очень долго. Еще до Нового года у нас восстановили рухнувшую от взрыва стену между двумя квартирами. В одной из этих квартир можно было бы сделать косметический ремонт, вставить выбитые стекла и заселять людей. Но этого почему-то не происходит. Нам уже надоело мотаться по родным и близким. Сидим на успокоительных, чтобы заглушить стресс, — рассказала хозяйка одной из квартир, в которые еще не пускают жильцов.

У ее соседей другая проблема. Их квартира расположена как раз под той, в которой прогремел взрыв.

— Сейчас над нами ведутся восстановительные работы. При этом нас предупредили, что есть вероятность того, что при заливке пола в квартире сверху строительная смесь протечет к нам, испортив потолок и стены. А это значит, что к трещинам и выбитым окнам у нас добавятся новые повреждения жилья. Мы задавали вопрос, кто нам возместит этот ущерб. Но четкого ответа мы так и не получили, — говорит житель квартиры.

Из-за незавершенного ремонта страдают и другие жильцы. Незастекленные окна выхолаживают помещения, в комнатах ледяные полы и стены. Люди зачастую сидят дома в верхней одежде. В стояке, где произошел взрыв, нет газа. При этом у жильцов нет ясности, когда это все закончится. Сроки завершения работ никто ни из администрации района, ни из управляющей компании, ни из строительной фирмы не называет.

А самое главное — люди до сих пор не могут получить ни одного документа, в котором говорилось бы, что их дом безопасен для проживания.

По просьбе жителей мы адресовали накопившиеся у них вопросы в мэрию. Надеемся на четкие ответы.

Напомним, взрыв газа прогремел в квартире на третьем этаже брагинской пятиэтажки поздно вечером 30 ноября. В этот момент в квартире находился 18-летний молодой человек. Его родители и младший брат ушли в гости. С ожогами парня увезли в больницу. Молодой человек успел рассказать, что зашел в кухню, включил свет и в этот момент произошел взрыв. Врачи боролись за его жизнь больше двух недель. Но спасти его так и не удалось. От взрыва рухнула стена между двумя квартирами, у многих жильцов вылетели окна, а по стенам пошли трещины. Сейчас в обстоятельствах ЧП разбираются специалисты и правоохранители. Дом решено было восстановить.

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взрыв газаулица Панина
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КОММЕНТАРИИ (6)

Просто гость
7 фев 2020 в 07:26

76 Ру, нужно называть вещи своими именами, не хлопок, но взрыв. Не стоит косить под ФедСМИ.

Гость
7 фев 2020 в 08:59

Специально пишут "хлопок" чтобы не расселять как несколько лет назад на улице Судостроителей. Денег нет, но вы держитесь там. Но не забывайте и дальше за нас голосовать.

гость
7 фев 2020 в 07:50

Вот тебе и ответ, как власть относится к своим людям- ПЛОХО и БЕЗРАЗЛИЧНО! Голосуйте дальше за них! И так везде! Зато вам с любимых голубых экранов расскажут про КОРОНОВИРУС и, как они даже с помощью ВКС спасают своих людей из этого Китая - ведь они своих не бросают! А здесь чего,какое то Брагино....не интересно.