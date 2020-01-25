«Разорвало органы»: сын погибшего в неуправляемом автобусе мужчины обвинил в трагедии власть

В семье 72-летнего Павла Чистякова из Ярославля сейчас траур. Родным и близким предстоит хоронить мужчину, погибшего в ДТП с неуправляемым автобусом на Московском проспекте.
— Отца уже не вернуть, но я очень хочу, чтобы это никогда больше не повторилось ни с кем, — говорит сын погибшего Андрей Чистяков.
Родственники не верят в версию гибели их близкого человека от сердечного или какого-то другого приступа.
— Он вёл трезвый образ жизни и не курил, — вспоминает своего отца Андрей Чистяков. — Мой отец бегал в прямом смысле этого слова, он практически всегда бежал, потому что хотел успеть везде. Последний раз я его видел в среду, он был здоров и нянчил мою дочку.
Сын погибшего винит в случившемся власть. Он намерен писать жалобы на чиновников мэрии и руководство ПАТП-1.
— Представьте, что было, если бы такое произошло не во время первого рейса, а в час пик? — задаётся вопросом мужчина.
Пассажир автобуса-развозки умер из-за травмы, полученной в ДТП. В исследовании медиков указано, что у него произошло обильное кровотечение и были разорваны внутренние органы.
— После ДТП мужчина вышел из салона автобуса и присел на корточки, — рассказали очевидцы трагедии. — Ему стало нехорошо, и он начал замерзать. Его отвели обратно в автобус, а через некоторое время его увезли врачи скорой помощи.
ДТП произошло вчера утром на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Малой Пролетарской. Судя по видео, один автобус потерял управление и врезался в другой. Второй автобус врезался в иномарку, ехавшую перед ним, и вместе с ней вылетел на встречную полосу — затем они ударились об стену. Первый автобус также вынесло на встречку — он полетел дальше, продолжая таранить автомобили. Проехал ещё целый квартал и врезался в дерево. В итоге один человек погиб, 24 получили травмы.
Водитель автобуса, который потерял управление и спровоцировал крупное ДТП на Московском проспекте в Ярославле, объяснил, из-за чего он врезался в другой автобус.
— Водитель автобуса сказал, что отказали тормоза, — сообщил глава управления МВД России по Ярославской области Андрей Липилин.
Очевидцы уверяют, что водитель неуправляемого автобуса пытался предотвратить аварию — пытался затормозить об отбойник.
Сейчас проводят технические экспертизы. Как рассказали в Госавтоинспекции, трасса на момент ДТП была без наледи — мокрый асфальт. Свою проверку проводит и прокуратура. Их предварительная версия разнится со словами водителя — они полагают, что виною трагедии стал человеческий фактор.
— Действительно, автобус, который спровоцировал ДТП, уже старый, — рассказал 76.RU сотрудник ПАТП-1. — Возможно, что и тормоза отказали. С другой стороны, дорога впереди была пустая, поэтому непонятно, почему он зацепил другой автобус.
Автобус уже осмотрели эксперты, и он стоит опечатанный в парке. А транспортники переживают, что подобные аварии могут случиться ещё раз.