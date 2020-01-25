«Разорвало органы»: сын погибшего в неуправляемом автобусе мужчины обвинил в трагедии власть

Неуправляемый автобус проехал по встречке, тараня машины, целый квартал Фото: Александра Савельева

В семье 72-летнего Павла Чистякова из Ярославля сейчас траур. Родным и близким предстоит хоронить мужчину, погибшего в ДТП с неуправляемым автобусом на Московском проспекте. — Отца уже не вернуть, но я очень хочу, чтобы это никогда больше не повторилось ни с кем, — говорит сын погибшего Андрей Чистяков.

С места ДТП 72-летнего Павла Чистякова увезли врачи скорой помощи Фото: Александра Савельева

Родственники не верят в версию гибели их близкого человека от сердечного или какого-то другого приступа.

— Он вёл трезвый образ жизни и не курил, — вспоминает своего отца Андрей Чистяков. — Мой отец бегал в прямом смысле этого слова, он практически всегда бежал, потому что хотел успеть везде. Последний раз я его видел в среду, он был здоров и нянчил мою дочку.

Сын погибшего винит в случившемся власть. Он намерен писать жалобы на чиновников мэрии и руководство ПАТП-1. — Представьте, что было, если бы такое произошло не во время первого рейса, а в час пик? — задаётся вопросом мужчина.



Водитель автобуса сейчас лежит в больнице. Он уверяет, что у ЛиАЗа отказали тормоза Фото: Александра Савельева

Пассажир автобуса-развозки умер из-за травмы, полученной в ДТП. В исследовании медиков указано, что у него произошло обильное кровотечение и были разорваны внутренние органы.

— После ДТП мужчина вышел из салона автобуса и присел на корточки, — рассказали очевидцы трагедии. — Ему стало нехорошо, и он начал замерзать. Его отвели обратно в автобус, а через некоторое время его увезли врачи скорой помощи. ДТП произошло вчера утром на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Малой Пролетарской. Судя по видео, один автобус потерял управление и врезался в другой. Второй автобус врезался в иномарку, ехавшую перед ним, и вместе с ней вылетел на встречную полосу — затем они ударились об стену. Первый автобус также вынесло на встречку — он полетел дальше, продолжая таранить автомобили. Проехал ещё целый квартал и врезался в дерево. В итоге один человек погиб, 24 получили травмы.



По вине неуправляемого автобуса в ДТП угодил ещё один ЛиАЗ и несколько автомобилей Фото: Александра Савельева