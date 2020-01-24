«У пассажира пошла пена изо рта»: очевидцы рассказали о ДТП на Московском

Из-за смертельного ДТП на Московском проспекте Ярославль встал сегодня в 10-балльные пробки. Как случилось ДТП, рассказали очевидцы.

По словам водителей, с одним автобусом что-то случилось, он зацепил второй автобус, тот врезался в автомобиль. Первый же по встречке покатился дальше.

— Он ехал уже без лобового, морда помята, тёрся об отбойник, — написал Роман Кондратьев.



— В одном из автобусов у мужчины пошла пена изо рта, и он умер, — говорят очевидцы.



По предварительным данным, пострадали 11 человек.