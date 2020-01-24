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Происшествия ДТП с автобусом на Московском проспекте

«У пассажира пошла пена изо рта»: очевидцы рассказали о ДТП на Московском

Из-за смертельной аварии Ярославль встал в 10-балльные пробки

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Место ДТП огородили

Место ДТП огородили

Из-за смертельного ДТП на Московском проспекте Ярославль встал сегодня в 10-балльные пробки. Как случилось ДТП, рассказали очевидцы.

По словам водителей, с одним автобусом что-то случилось, он зацепил второй автобус, тот врезался в автомобиль. Первый же по встречке покатился дальше.

— Он ехал уже без лобового, морда помята, тёрся об отбойник, — написал Роман Кондратьев.

— В одном из автобусов у мужчины пошла пена изо рта, и он умер, — говорят очевидцы.

По предварительным данным, пострадали 11 человек.

Вся оперативная информация о ЧП и о ситуации на дорогах — в нашей хронике.

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ДТПпробки на Московском
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КОММЕНТАРИИ (10)

Гость
24 янв 2020 в 10:43

Исходя из статьи в результате ДТП никто не погиб. Просто в одном из автобусов умер пассажир. Почему тогда редакция пишет "Из-за смертельной аварии Ярославль встал в 10-балльные пробки"?

Настрадамус
24 янв 2020 в 10:42

Предсказываю последующий пост 76 ру ,
У пассажира автобуса пошла пена , ярославские медики успокоили жителей города , это не Китайский коронавирус.

Гость
24 янв 2020 в 10:36

Пена изо рта пассажира - это экслюзив, это достойная подача новости, прям по-ярославски.