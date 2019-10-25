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Пожар в Ростове

Количество жертв пожара в Ростове увеличилось до восьми: умерла женщина, выпрыгнувшая из дома

Жительница Ярославской области скончалась в больнице

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В страшном пожаре погибли 8 человек

В страшном пожаре погибли 8 человек

Плохие новости из Ростова — в Соловьёвской больнице умерла еще одна пострадавшая во время пожара в доме на Ленинской улице. Скончалась 52-летняя Любовь — мама того мужчины, который спасся, выпрыгнув из окна.

Как рассказывают очевидцы, сама женщина тоже выпрыгнула, спасаясь от огня. К сожалению, спасти её медиики не смогли.

— Она была в коме, — говорят соседи женщины.

Пожар произошел 19 октября около четырех утра. В огне погибли восемь человек, в том числе дети. Следователи и полицейские уже поймали поджигателя. И он рассказал, почему сжёг дом, в котором спали люди. В понедельник уже состоялся суд, на котором избирали меру пресечения Александру Комарову — человеку, которого подозревают в поджоге. Мужчине грозит пожизненное. Хронология событий из зала суда

Хроника трагедии.

Видео: Елена Вахрушева

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