Количество жертв пожара в Ростове увеличилось до восьми: умерла женщина, выпрыгнувшая из дома

Плохие новости из Ростова — в Соловьёвской больнице умерла еще одна пострадавшая во время пожара в доме на Ленинской улице. Скончалась 52-летняя Любовь — мама того мужчины, который спасся, выпрыгнув из окна.

Как рассказывают очевидцы, сама женщина тоже выпрыгнула, спасаясь от огня. К сожалению, спасти её медиики не смогли.



— Она была в коме, — говорят соседи женщины.

Пожар произошел 19 октября около четырех утра. В огне погибли восемь человек, в том числе дети. Следователи и полицейские уже поймали поджигателя. И он рассказал, почему сжёг дом, в котором спали люди. В понедельник уже состоялся суд, на котором избирали меру пресечения Александру Комарову — человеку, которого подозревают в поджоге. Мужчине грозит пожизненное. Хронология событий из зала суда.