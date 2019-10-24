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В Ярославской области лось пробил лобовое стекло машины: пострадали молодые мужчины

Дикий зверь выбежал на дорогу возле Рыбинска

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Лось выбежал на окружную дорогу Рыбинска

Лось выбежал на окружную дорогу Рыбинска

Вечером 23 октября возле Рыбинска на окружной дороге произошло ДТП. На дорогу внезапно выбежал лось. 20-летний водитель ВАЗа не смог избежать столкновения, и машина влетела в зверя.

В аварии пострадали два человека.

— 20-летнего водителя и 21-летнего пассажира с травмами увезли в больницу, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и просят водителей быть аккуратнее на дороге рядом с лесами.

Чтобы избежать ДТП с дикими животными, в Ярославской области вдоль трассы М-8 монтируют защитные ограждения. Сеткой огородят 55,7 километра дороги.

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    КОММЕНТАРИИ (29)

    Деолигия
    24 окт 2019 в 10:40

    самое смешное и нелепое, что за лося ещё и штраф заплатят, от 40 до 100 тыс руб, если беременная самка...

    Потерявшийся Дед
    24 окт 2019 в 14:32

    Лось хуже трамвая!

    Гость
    24 окт 2019 в 13:30

    На той неделе в Рыбинске и тоже на окружной сбили лося