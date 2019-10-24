В Ярославской области лось пробил лобовое стекло машины: пострадали молодые мужчины

Вечером 23 октября возле Рыбинска на окружной дороге произошло ДТП. На дорогу внезапно выбежал лось. 20-летний водитель ВАЗа не смог избежать столкновения, и машина влетела в зверя.



В аварии пострадали два человека.



— 20-летнего водителя и 21-летнего пассажира с травмами увезли в больницу, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и просят водителей быть аккуратнее на дороге рядом с лесами.



Чтобы избежать ДТП с дикими животными, в Ярославской области вдоль трассы М-8 монтируют защитные ограждения. Сеткой огородят 55,7 километра дороги.

