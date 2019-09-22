«Женщин выкинуло через стекло»: выживший в смертельном ДТП пассажир автобуса рассказал, как всё было

Олег Лапшин чудом выжил в том ДТП Фото: правительство Ярославской области, Олег Лапшин

Олег Лапшин был одним из пассажиров того автобуса, который попал в смертельное ДТП в Гаврилов-Ямском районе 14 сентября. Олег сидел в середине салона у окна. Он выжил, отделавшись ушибами, синяками и сотрясением. Мужчина рассказал порталу 76.RU, как всё было в момент аварии и после. — Я смотрел в окно. Фура резко выехала на встречку, я это видел. Но самого удара уже не помню. Очнулся, чувствую, что кто-то навалился, я попытался вылезти из-под кресла (ударился головой). Паники не было. Все, кто мог, бросились помогать тем, кто сильно пострадал. На трассе останавливались автомобили, водители бежали помогать — кто аптечку нес, кто воду. Пытались вытащить людей. Кому-то помочь уже было нельзя. Я видел, как водитель автобуса висел на капоте, а ноги у него были зажаты. Он был мертв... Двух женщин вышибло через заднее стекло.

Ко мне подбежали люди: сейчас вытащим тебя, говорят. Я прикрылся курткой, но все равно, конечно, есть ранения от стекла. Кровь текла в глаза. Мне сказали: давай, посиди. Но какое сидеть? Надо же помогать. Правда, потом поплохело мне.



Олег говорит, что скорая приехала быстро. — Сразу забирали тяжелых. Все спецслужбы быстро приехали. В больнице, куда нас всех привозили, конечно, был ужас. Но врачи сработали быстро. Кого-то тут же вызвали из дома, каталки свезли со всех отделений. И эти каталки — одна за другой... Тяжело на такое смотреть. Олег рассказал, что у сидений в автобусе были ремни безопасности. Но обычно, отправляясь в поездку по пригородному маршруту, люди там не пристегивались. — А мне так и не помогло бы. Я ростом 190 сантиметров, а ремень не через плечо перекидывается же. Я бы так и так ударился головой. С водителем автобуса Олег близко знаком не был, но часто ездил с ним до Ярославля. — Он очень давно работал, очень был хороший водитель, — говорит Олег. ДТП с автобусом и фурой произошло 14 сентября на трассе Ярославль — Иваново в Гаврилов-Ямском районе у села Заячий Холм. Фура из Краснодарского края столкнулась с автобусом. Погибли девять человек (в том числе водитель фуры Анатолий Калиш и водитель автобуса Сергей Пайков), больше 20 пострадали.