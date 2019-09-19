Количество погибших в ДТП с автобусом и фурой увеличилось до девяти: в больнице скончался мужчина

— Из-за полученных сильных повреждений состояние пациента было крайне сложное, — рассказал порталу 76.RU главный врач больницы имени Соловьева Игорь Виноградов. — Кроме того, у него было тяжелейшее сопутствующее заболевание. Наши специалисты боролись за его жизнь, ситуация была на контроле и у федеральных коллег, мы проводили несколько видеоконсультаций с лучшими специалистами ведущих федеральных клиник, которые подтвердили выбранную нами тактику лечения. Но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью.

Количество погибших в результате ДТП на границе Ярославского и Гаврилов-Ямского районов увеличилось до 9 человек. Сегодня в Ярославле в больнице имени Соловьева скончался ещё один пострадавший пассажир автобуса ПАЗ, который столкнулся с фурой.

В настоящее время в больницах региона остаются 12 пострадавших в этом страшном ДТП. В больнице имени Соловьева проходят лечение 11 человек, один из которых находится в реанимации. Ещё один пребывает в реанимации областной больницы.



Сегодня из областной детской больницы был выписан домой единственный пострадавший в аварии ребенок.



В связи с гибелью еще одного человека будут внесены изменения в постановление правительства Ярославской области, определяющее порядок выплат пострадавшим.



ДТП произошло у села Заячий-Холм в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области 14 сентября в 10:45. Фура из Краснодарского края столкнулась с автобусом. Погибли девять человек, в том числе водитель фуры Анатолий Калиш и водитель автобуса Сергей Пайков, 27 — пострадали.



В первый день было известно о семи погибших, позже в больнице скончалась пожилая женщина. Сегодня пришло сообщение о девятом погибшем.



Мы поговорили с родными и водителя фуры, и водителя автобуса. Обе стороны говорят, что водители имели большой стаж.

Местные жители предполагают, что водитель фуры мог просто уснуть — неподалеку от места ДТП находится стоянка для дальнобойщиков. Однако эта версия пока не подтверждается официально. Делом занялись следователи, а контроль за расследованием передали в центральный аппарат СК. Пострадавшим и семьям погибших назначили денежные компенсации.

