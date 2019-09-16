ДТП с восемью погибшими: Ространснадзор проверит весь парк автобусов перевозчика

ДТП произошло в субботу утром около села Заячий Холм
Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области
Ространснадзор начал внеплановую проверку Ярославского АТП, автобус которого накануне попал в ДТП на границе Ярославского и Гаврилов-Ямского районов.
— Автобус ПАЗ осуществлял перевозку пассажиров по регулярному маршруту № 168 Гаврилов Ям — Ярославль (через Заячий холм), — сообщили в Ространснадзоре. — Имеет лицензию.
Кошмарное ДТП в Ярославской области. Соболезнования семьям погибшим... И сил пострадавшим
ДТП произошло у села Заячий Холм в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области 14 сентября в 10:45. Фура из Краснодарского края столкнулась с автобусом. Погибли восемь человек, в том числе водитель фуры Анатолий Калиш и водитель автобуса Сергей Пайков, 27 — пострадали. Мы ведём хронику происшествия, где собираем всю оперативную информацию. Список погибших и пострадавших.