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ДТП с 7 погибшими

ДТП с восемью погибшими: Ространснадзор проверит весь парк автобусов перевозчика

Специалисты проверили лицензию у пазика, который столкнулся с фурой в Ярославской области

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ДТП произошло в субботу утром около села Заячий Холм

Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

Ространснадзор начал внеплановую проверку Ярославского АТП, автобус которого накануне попал в ДТП на границе Ярославского и Гаврилов-Ямского районов.

— Автобус ПАЗ осуществлял перевозку пассажиров по регулярному маршруту № 168 Гаврилов Ям — Ярославль (через Заячий холм), — сообщили в Ространснадзоре. — Имеет лицензию.

Кошмарное ДТП в Ярославской области. Соболезнования семьям погибшим... И сил пострадавшим

ДТП произошло у села Заячий Холм в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области 14 сентября в 10:45. Фура из Краснодарского края столкнулась с автобусом. Погибли восемь человек, в том числе водитель фуры Анатолий Калиш и водитель автобуса Сергей Пайков, 27 — пострадали. Мы ведём хронику происшествия, где собираем всю оперативную информацию. Список погибших и пострадавших.

Если момент ДТП попал на ваш видеорегистратор, свяжитесь с редакцией: 8–910–662–17–73, 76@rugion.ru или напишите личное сообщение во «ВКонтакте».

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость
    16 сен 2019 в 11:20

    Тяжелых путей не ищут, проще натянуть местного перевозчика, чем добираться до краснодарского.

    Александр
    16 сен 2019 в 11:18

    Клоуны !!! А причем здесь Пазик ? А работодателя фуры проверить не хотят ? Рыба гниет с головы.

    Гость
    16 сен 2019 в 12:32

    не шумите. ещё виновник не объявлен официально. ещё на алкоту обоих нет тестов и нет результатов экспертизы тс.