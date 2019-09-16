ДТП с восемью погибшими: Ространснадзор проверит весь парк автобусов перевозчика

13 сентября 2019

Есть вопросы о трудовых правах?

Привет! Мы продолжаем разбираться в том, что действительно вас волнует. Сегодня собираем вопросы о ваших трудовых правах, зарплате, отношениях с начальством и коллективом. Спрашивайте, а мы ответим!