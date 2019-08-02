В Ярославской области разыскивают москвича с редким именем

Почти неделя прошла с тех пор, как пропал Эдисей Лившиц. 75-летний москвич с редким именем пропал в воскресенье в селе Купанском Переславского района. — Дома его ласково зовут Шура, — рассказывает инфорг Полина Торхунова. — На лето он вместе со своей супругой из шумной Москвы переезжает на любимую дачу в Переславском районе. В тот день, 28 июля, дедушка вместе со своей женой пошёл за грибами. Но не в лес, а за свой участок, там растут небольшие сосны. В какой-то момент женщина отвернулась, а Эдисея Шоломовича уже нет рядом. Сначала она пыталась найти мужа своими силами: ходила по селу, кромке леса и громко кричала, вслушиваясь в тишину. Убедившись, что одна не справится, женщина обратилась к волонтёрам. Через пару часов отряд добровольцев был на месте. Искали всю ночь и в селе, и около речки, и в лесу, в котором мог заблудиться дедушка. На поиски даже брали собак, которые взяли след, но так и не нашли мужчину. Дальше трассы Переславль-Нагорье след обрывается.

— Были выезды и в следующие дни: добровольцы выезжали и днём, и ночью, поиски не прекращались и не прекращаются ни на минуту... Ориентировки расклеены по всем ближайшим населённым пунктам и в сторону Переславля. Подключились и добровольцы из Москвы, которые одновременно с нами отрабатывали район, где живет Эдисей Шоломович и куда он мог поехать. Метр за метром мы обследуем лес, частный сектор, город, дорогу в поисках дедушки. Но, к сожалению, пока безрезультатно, — пишет Полина.



Работу поисковиков осложняет то, что нет ни одного свидетеля. Дедушка словно сквозь землю провалился.



Особые приметы пропавшего: средний рост, плотного телосложения, лысый, глаза голубые.



Был одет в бежевую футболку, светло-серые шорты ниже колен и жёлтые туфли.



Если вдруг вы видели Эдисея Лившица или знаете, где он может быть, сообщите волонтёрам поискового отряда «Лиза Алерт» по номеру 8 (800) 700-54-52 или в полицию 02, 112.



Третью неделю в Ярославле не могут найти ещё одного пенсионера. Мужчина пропал, когда отдыхал на даче. К его поискам подключились все поисковые отряды.