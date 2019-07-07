Вся машина была в крови: в Ярославской области «Фольксваген» протаранил лося

В ночь с 6 на 7 июля на трассе Сергиев Посад — Череповец в Угличском районе водитель на «Фольксвагене» сбил лося. 25-летний мужчина не успел среагировать, когда дикое животное показалось перед капотом. Тушу лося подкинуло на крышу автомобиля. Животное погибло на месте.

Вся машина была в крови животного Фото: МЧС по Ярославской области

— Водителя госпитализировали в больницу, — сообщили в УМВД по Ярославской области. С места аварии мужчину увозили с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма». Дальнейшее его состояние должны оценить медики. В полиции просят внимательнее следить за дорожными знаками, предупреждающими о том, что на определённом участке трассы вероятность встретить лося очень высока.